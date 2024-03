Enième comeback de Mourinho à Chelsea ?

L'entraîneur portugais José Mourinho a répondu aux chants des supporters de Chelsea qui lui demandaient de remplacer Mauricio Pochettino

Une partie des supporters de Chelsea, désabusés, ont scandé le nom de Mourinho lors du match nul 2-2 du club contre Brentford en Premier League au début du mois. Mourinho, qui a dirigé le club de l'ouest de Londres à deux reprises par le passé, a rompu le silence sur les fans qui réclament son retour à Stamford Bridge, une réaction qu'il juge "juste" face aux difficultés actuelles du club.

Dans un entretien accordé à Fabrizio Romano, Mourinho a déclaré : "Le premier sentiment est que je dis toujours que la meilleure chose que le football a, ce sont les fans. Parce que les supporters ne gagnent pas d'argent avec le football - ils dépensent de l'argent avec le football ! Parfois, ils dépensent l'argent dont leur famille a besoin et ils font des sacrifices à cause de leur passion pour le football et surtout pour leur club."

Mourinho répond aux supporters

"Normalement, ils sont donc justes. Lorsque les supporters d'un club n'aiment pas les joueurs ou l'entraîneur, pour une raison ou pour une autre, ce n'est pas à cause de leurs beaux yeux, ce n'est pas à cause d'un beau gosse. Ils l'aiment ou ne l'aiment pas, pour une raison ou pour une autre."

L'article continue ci-dessous

"Dans mon cas, indépendamment des résultats - bien sûr, j'ai toujours eu la chance d'avoir quelque chose à célébrer, quelque chose pour que les fans gardent un bon souvenir de moi - mais je pense que quelque chose qu'ils voient, c'est quand vous vous engagez pour eux".