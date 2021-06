Enfant, Kylian Mbappé rêvait d'une carrière à la Cristiano Ronaldo

Dans un entretien accordé à Sport Bild, l'attaquant français s'est confié sur son idole de jeunesse, avec laquelle il refuse toutes comparaisons.

Du haut de ses 22 ans, Kylian Mbappé est déjà l'un des meilleurs joueurs de la planète et risque de rester longtemps au plus haut niveau. En fin de contrat en juin 2022 avec le PSG, l'international français est régulièrement lié au Real Madrid. En plus de son talent, cela entraîne donc des comparaisons avec la star Cristiano Ronaldo.

Il faut dire que le joueur formé à l'AS Monaco n'a jamais caché son admiration pour le buteur de la Juventus Turin, lequel a fait le bonheur du Real Madrid pendant de longues années avant de rejoindre la Serie A. Alors que la France va croiser la route du Portugal à l'Euro 2020, Kylian Mbappé s'est confié sur le buteur portugais.

"Je pense que tous les fans de football aiment Cristiano Ronaldo"

Dans un long entretien accordé à Sport Bild, l'attaquant tricolore s'est confié sur l'admiration qu'il avait, plus jeune, pour CR7. "J'étais un enfant qui rêvait de beaucoup de choses. Surtout d'une carrière comme Ronaldo. Quand Cristiano joue, il rend tout le monde heureux - et ce depuis 15 ans. Je pense que tous les fans de football aiment Cristiano Ronaldo. J'étais juste un enfant normal à cet égard", a expliqué le Champion du Monde 2018, qui ne veut pas s'essayer au jeu des comparaisons.





"Cristiano est déjà entré dans l'histoire. Je ne joue que depuis cinq ans, donc ce n'est pas à moi de me comparer à lui. Pour moi, cela a quelque chose à voir avec le respect. Cristiano a tellement fait pour tout le football que ce ne serait pas le bon moment pour faire des comparaisons", a tempéré le natif de Bondy, lucide.

"Il y a rarement des footballeurs comme lui, et j'ai beaucoup appris de lui rien qu'en le regardant", a enfin déclaré Kylian Mbappé. Admirateur assumé de Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé ne fera aucun cadeau au quintuple Ballon d'Or à l'Euro 2020, alors que la France doit prendre sa revanche de la finale perdue en 2016.