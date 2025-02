Endrick, le transfert gâché

Le Real Madrid a connu un mois de janvier calme malgré les demandes très bruyantes de la presse locale pour faire des recrutements.

Il n'y a pas eu de départs du Santiago Bernabeu, mais les Merengues ont reçu une offre tardive pour l'un de leurs joueurs marginaux.

Le jeune attaquant Endrick Felipe a été limité à quelques matchs pour la plupart cette saison, son premier en Europe après un transfert de 40 M€ en provenance de Palmeiras qui pourrait monter à 60 M€ en incluant les variables. Jusqu'à présent cette saison, Endrick n'a joué que 318 minutes, réparties sur 21 apparitions. Seulement deux de ces apparitions ont également été des titularisations.

Malgré ce nombre relativement limité d'opportunités, Endrick affiche toujours une moyenne prometteuse de contribution aux buts d'un toutes les 64 minutes, avec 4 buts et une passe décisive à son actif jusqu'à présent. Le Brésilien a récemment contribué à un doublé contre le Celta Vigo en prolongation en Copa del Rey, ce qui a été crucial pour les mener en quarts de finale contre Leganes.

Selon Marca, Endrick a également fait l’objet de nombreuses demandes de transferts lors du mercato de janvier. L’une d’entre elles s’est démarquée par son insistance : West Ham United. L’équipe de Julen Lopetegui a appelé à plusieurs reprises le Real Madrid et le camp d’Endrick, mais tous deux ont fermé la porte à un transfert.

Endrick pense qu’il aura plus d’opportunités dans la seconde moitié de la saison, et savait déjà que cette saison serait consacrée à l’apprentissage et à la croissance, sans trop de temps de jeu – malgré ses démonstrations publiques de frustration à certains moments. Le manager Carlo Ancelotti a toujours nié toute rumeur de transfert concernant Endrick, malgré son manque de temps de jeu, expliquant que sa principale préoccupation devrait être de continuer à travailler dur à l’entraînement. Kylian Mbappé et Jude Bellingham étant tous deux absents pour leur choc de Copa del Rey contre Leganes, la Copa pourrait à nouveau être une opportunité pour Endrick mercredi soir.