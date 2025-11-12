Endrick à Lyon, c'est validé !

Le joueur de 19 ans peine à trouver du temps de jeu sous les ordres de Xabi Alonso, et un prêt a été mis en place pour relancer sa carrière après des mois frustrants dans la capitale espagnole.

Lyon a devancé Manchester United.

Selon Globo Esporte, le Real a donné son accord de principe après de longues négociations avec Lyon. Le club lyonnais occupe actuellement la septième place du classement de Ligue 1 sous la houlette de Paulo Fonseca et a devancé Manchester United et Aston Villa, qui étudiaient des offres de prêt de dernière minute. Les Red Devils souhaitaient recruter le Brésilien après la blessure de Benjamin Sesko, mais leur approche est arrivée trop tard, et Endrick avait déjà pris sa décision. L'adolescent voit en Lyon un tremplin pour retrouver son meilleur niveau, avec un temps de jeu régulier et une place de titulaire qui pourrait potentiellement raviver ses espoirs de faire partie de la sélection brésilienne pour la Coupe du Monde 2026.

Lorsque le Real Madrid a recruté Endrick en provenance de Palmeiras en 2022, pour un montant pouvant atteindre 60 millions d'euros (53 millions de livres sterling / 70 millions de dollars), il était présenté comme le prochain grand espoir brésilien, sur les traces de Vinicius Jr. et Rodrygo. Pourtant, son intégration en Europe ne s'est pas déroulée comme prévu. Lors de sa première saison sous les ordres de Carlo Ancelotti, il a montré des signes prometteurs, inscrivant sept buts en 37 apparitions, mais sa deuxième saison a été gâchée par les blessures et la concurrence. Une blessure aux ischio-jambiers l'a contraint à manquer la Coupe du Monde des Clubs et les premiers mois de la saison, et une fois rétabli, Alonso a préféré se tourner vers des joueurs plus expérimentés. Pour mettre les choses en perspective, Endrick n'a disputé que 11 minutes en championnat cette saison (2025-2026), sa seule apparition remontant à la victoire 4-0 contre Valence en septembre.

« Bien sûr, j'aurais aimé qu'il ait déjà joué », a admis l'entraîneur du Real Madrid. « Mais nos derniers matchs ont été très serrés depuis le retour d'Endrick. J'espère qu'il pourra bientôt jouer. Il s'entraîne bien, il est prêt, mais il faut attendre le bon moment. »

Le transfert à Lyon devrait être finalisé à l'approche du mercato hivernal. Les deux clubs se sont mis d'accord pour inclure une clause de rappel en cours de saison, permettant au Real Madrid de faire revenir Endrick en cas de blessure. Les négociations auraient débuté mi-octobre et, selon des sources proches du joueur, Endrick était impatient de rejoindre le club lyonnais. Il a déjà commencé à chercher un logement à Lyon, ce qui indique que les conditions personnelles sont convenues et qu'il ne reste plus que les formalités administratives à régler. Pour Lyon, il s'agit d'un véritable coup de maître. Les hommes de Fonseca ont peiné à marquer cette saison, et l'attaquant tchèque Pavel Sulc est leur meilleur buteur avec seulement cinq réalisations.

La confiance du Real Madrid reste intacte.

Le Real Madrid n'a aucune intention de se séparer définitivement d'Endrick. Le club considère son transfert à Lyon comme une étape de son développement, à l'instar de celui de Dani Carvajal au Bayer Leverkusen. Le directeur sportif Juni Calafat, qui avait orchestré le transfert initial en provenance de Palmeiras, reste convaincu qu'Endrick exploitera pleinement son potentiel en Espagne. Le Real Madrid avait initialement privilégié un prêt au sein de la Liga, ce qui aurait facilité son intégration dans l'effectif d'Alonso. De plus, l'attaquant est à six mois de l'obtention de la nationalité espagnole, un autre argument en faveur d'un transfert en Espagne. Mais Endrick a insisté pour un départ à l'étranger, privilégiant un club capable de lui garantir un temps de jeu régulier. Carlo Ancelotti, actuel sélectionneur du Brésil, a souligné qu'Endrick devait accumuler les minutes de jeu pour s'imposer.