Endrick à la Juve, le transfert pharaonique

La Juventus a contacté Endrick, l'attaquant du Real Madrid, en perte de vitesse, pour le prêter jusqu'à la fin de la saison 2025-26.

Selon Fichajes, la Juventus serait intéressée par le jeune prodige brésilien à Turin. Le Real Madrid étudie différentes options pour l'attaquant, en perte de vitesse, afin de lui permettre d'acquérir plus de temps de jeu et d'expérience dans l'un des cinq grands championnats européens. Des discussions sont en cours entre la Juve et Madrid pour un prêt qui semble convenir aux deux équipes.

Avec des joueurs comme Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Junior et Rodrygo devant lui dans la hiérarchie, Endrick devrait quitter le Bernabéu pour s'assurer une meilleure régularité et favoriser son développement. La Juventus, quant à elle, travaille à la reconstruction de son attaque et considère le jeune Brésilien comme une pièce importante du puzzle. De plus, l'équipe de Serie A a décroché une qualification pour la Ligue des champions lors du dernier match de la saison 2024-25, ce qui devrait plaire à Endrick, qui cherche à se mettre à l'épreuve dans la plus prestigieuse compétition de clubs européenne.

La saison a été largement oubliée, tant pour les Merengues que pour Endrick. Le jeune prodige brésilien a montré des éclairs de génie en début de saison, mais a surtout passé la saison à regarder depuis le banc de touche. Son moment le plus marquant a eu lieu en Coupe du Roi, où il a inscrit cinq buts en six apparitions. Malgré cela, l'ancienne star de Palmeiras n'a joué que 847 minutes sous les ordres de Carlo Ancelotti, la plupart en tant que remplaçant.

L'article continue ci-dessous

Les Merengues mettent tout en œuvre pour résoudre leurs problèmes au milieu de terrain, des rumeurs suggérant que la clause de rachat de Nico Paz sera bientôt activée par les géants de la Liga. Angelo Stiller, de Stuttgart, serait également dans le collimateur du club, et l'été s'annonce chargé, avec des arrivées et des départs au Bernabéu. Les engagements de Madrid pour cette saison ne sont pas encore terminés, avec leur premier match de la Coupe du Monde des Clubs le 18 juin contre Al-Hilal.