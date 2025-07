Endrick à l'OM grâce à Ancelotti ?

Le Real Madrid pourrait compter sur son ancien entraîneur Carlo Ancelotti pour l'aider lors du mercato estival.

Le nouveau sélectionneur brésilien compte plusieurs de ses anciens joueurs en lice pour la Coupe du Monde 2026.

Rodrygo Goes, dont le départ a été fortement évoqué cet été, et qui serait suivi par l'OM n'a pas été retenu dans la première équipe d'Ancelotti, n'ayant pas joué pendant le dernier mois de son second passage au Santiago Bernabéu. La sélection brésilienne n'est cependant pas aussi importante pour Rodrygo que pour Endrick Felipe, le premier étant un joueur plus expérimenté de l'équipe.

Comme cela a été rapporté à plusieurs reprises, les Merengues souhaitent un prêt d'Endrick cet été, estimant que le joueur de 19 ans a besoin de plus de temps de jeu régulier pour poursuivre sa progression. Endrick a subi une deuxième rechute de sa blessure musculaire qui l'a tenu à l'écart de la Coupe du Monde des Clubs, et il sera probablement absent jusqu'en octobre. Durant sa convalescence, Gonzalo Garcia Torres a trouvé sa place dans l'équipe de Xabi Alonso et sera le remplaçant numéro neuf de Kylian Mbappé la saison prochaine.

Un autre absent de la première sélection brésilienne d'Ancelotti était Endrick, blessé à l'époque. ESPN indique qu'Endrick figure dans ses plans pour la Coupe du monde 2026, mais qu'Ancelotti est favorable à ce qu'il bénéficie d'un temps de jeu plus régulier s'il veut continuer à l'être. Au Real Madrid, il est désormais troisième dans la hiérarchie.

Endrick veut rester au Real Madrid

Jusqu'à présent, Endrick a clairement indiqué qu'il souhaitait rester au club, malgré l'intérêt de deux géants de la Serie A. Son entourage lui a rappelé non seulement le manque de succès des autres jeunes pousses prêtées au Real Madrid, Reinier Jesus et Luka Jovic, mais aussi les récompenses pour la persévérance de Vinicius Junior.