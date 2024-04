Encore une mauvaise nouvelle pour Varane

Le défenseur de Manchester United Rapahel Varane a été exclu à la mi-temps par Erik ten Hag lors de la rencontre contre Chelsea.

Le Français est devenu l'un des deux défenseurs à subir une nouvelle blessure cette saison en boitant avec une blessure apparente à l'aine vers la fin d'une première mi-temps passionnante qui s'est terminée à 2-2 après que Chelsea ait pris une avance de deux buts.

Jonny Evans a remplacé le champion du monde français dans l'axe de la défense aux côtés de Harry Maguire. Le club de la capitale a été le théâtre d'une série d'événements qui ont marqué l'histoire de l'Angleterre et de la France. Ten Hag doit s'inquiéter de l'état de forme de son arrière-garde, car les Red Devils ont connu de nombreux problèmes de blessure dans l'ensemble de la ligne arrière. Varane et Evans viennent tout juste d'être déclarés aptes à jouer pour l'équipe de Ten Hag après que Victor Lindelof et Lisandro Martinez ont été écartés pour au moins un mois.

Chelsea a pris une avance de deux buts dans les 20 premières minutes du match grâce à des buts de Conor Gallagher et Cole Palmer. Cependant, les Red Devils se sont ressaisis en marquant deux buts en cinq minutes par Alejandro Garnacho et Bruno Fernandes.

Une tête de Garnacho en seconde période a donné l'avantage à United juste après l'expulsion d'Evans par Ten Hag. L'équipe médicale de Man Utd va maintenant évaluer le duo de défenseurs centraux après le match pour quantifier l'étendue des dégâts et leur état de forme, tandis que Ten Hag planifiera le prochain match contre Liverpool le dimanche 7 avril.