Encore des recrues ? Le Real ne s'arrête plus

L'entraîneur basque a déjà un onze de départ en tête pour la saison prochaine.

Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen ont déjà été officiellement annoncés, et Cadena SER indique qu'Alonso prévoit de les avoir tous deux dans son onze de départ. C'est également le cas du latéral gauche de Benfica, Alvaro Carreras, et de la star montante de River Plate, Franco Mastantuono. Les Merengues sont en négociations pour les deux joueurs, et bien qu'ils espéraient recruter Carreras avant la Coupe du Monde des Clubs, lui et Mastantuono joueront tous deux pour leurs clubs actuels.

Même si ce ne sera clairement pas le cas pour la Coupe du Monde des Clubs, Alonso a un onze de départ en tête. Thibaut Courtois sera dans les buts, tandis qu'Antonio Rüdiger et Carreras rejoindront Alexander-Arnold et Huijsen dans une défense à quatre remaniée. Au milieu de terrain, Aurélien Tchouameni, Jude Bellingham et, plus surprenant, Mastantuono figurent parmi ses plans, avec Vinicius Junior et Kylian Mbappé en pointe.

Des transactions pour Mastantuono et Carreras

Alonso aurait fait un choix audacieux en misant sur Mastantuono dès le départ. Le joueur de 17 ans n'a jamais joué hors d'Amérique latine et n'a obtenu une place de titulaire régulier à River Plate que cette saison. Les Merengues négocient actuellement avec River Plate, et un accord a été conclu pour Mastantuono, River exigeant 45 millions d'euros.

De même, Benfica a insisté pour que le Real Madrid paie la clause libératoire de 50 millions d'euros de Carreras, tout en étant prêt à négocier des modalités de paiement.

Cela laisse certainement l'avenir de nombreux joueurs incertain. David Alaba, Eder Militao et Dani Carvajal semblent tous être des choix secondaires pour Alonso après de brillantes carrières. De plus, le message adressé à des joueurs comme Rodrygo Goes et Arda Guler serait clair si Mastantuono les remplaçait aussi rapidement.