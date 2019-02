Emiliano Sala - Nantes accorde un délai à Cardiff pour le paiement du transfert

Nantes à accordé à Cardiff un délai supplémentaire dans le cadre du transfert d'Emiliano Sala a confirmé Neil Warnock, le boss des Bluebirds.

L'entraîneur de Cardiff, Neil Warnock, a fait savoir que le club s'était vu donner un délai supplémentaire par Nantes pour effectuer le premier virement du transfert d'Emiliano Sala. L'Argentin est devenu le joueur le plus cher de l'histoire des Bluebirds, en s'engageant pour 17 millions d'euros en janvier dernier, avant de disparaître tragiquement dans un accident d'avion.

Le président Mehmet Dalman a déclaré que le club allait honorer l'accord, mais qu'il voulait d'abord investiguer sur des "anomalies" dans le transfert avant de réaliser le paiement. Warnock a cherché à clarifier la situation ce jeudi en coférence de presse avant le match contre Watford en Premier League.

"Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses d'écrites - et je sais que certains ont des jobs à faire - et les gens imaginent des choses", a-t-il déclaré. "Je connais Mehmet Dalman et je sais qu'il fera les choses comme il faut. Ils ont demandé un délai, et Nantes l'a accordé."

"J'ai confiance en Mehmet pour arriver à une conclusion. Certaines choses ont été faites et n'auraient pas dû - certaines choses n'auraient pas dû sortir [dans les médias]. Tout ce dont je peux parler c'est la partie football."

| 14'



"C'est un Argentin !"



Nouvelle minute d'applaudissements en l'honneur d'Emiliano Sala, à la 14e minute, comme son numéro lorsqu'il évoluait au @SMCaen



| #SMCFCN pic.twitter.com/sG88G1Rsaz — FC Nantes (@FCNantes) February 13, 2019

Warnock était présent lors des funérailles de Sala le week-end passé, un moment d'émotion selon ses dires. "Ils sont une véritable communauté très proche", a-t-il ajouté. "Tout le monde est venu à la veillée dans la salle des fêtes locale. Je n'avais jamais rien vu de tel."

"Les gens allaient voir sa mère, je ne sais pas comment elle a tenu. Ils parlaient de quand il [Sala] avait quatre ans, sept ans. Elle pleurait toutes les larmes de son corps. C'était la chose à faire, mais c'était une expérience de voir l'émotion de tout le monde. La presse présente venait de tous les pays."

Alors que tous au Pays de Galles ou en Argentine essaient de surmonter cette épreuve, les recherches pour retrouver David Ibbotson continuent. Il s'agit du pilote qui était aux commandes de l'avion de tourisme avec lequel les deux hommes se sont crashés, le 21 janvier dernier. Les autorités espèrent encore retrouver son corps.