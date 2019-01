Nantes - L'avion transportant Emiliano Sala à destination de Cardiff a disparu dans la Manche

Un avion de tourisme en direction de Cardiff s'est abîmé dans la nuit de lundi à mardi. L'attaquant argentin était l'un des passagers.

L'information très grave a été révélée par 20 Minutes avant d'être confirmée ce mardi matin par Ouest France. Passager d'un avion de tourisme à destination de Cardiff, Emiliano Sala n'a plus donné de nouvelles depuis lundi soir. L'appareil s'est en effet abîmé dans la Manche et les recherches ont commencé avec deux hélicoptères et un navire de sauvetage. Une source policière contactée par l'AFP a confirmé l'incident dans la Manche

L'attaquant argentin venait de s'engager avec la formation galloise qui évolue en Premier League. Il était venu saluer ses désormais anciens coéquipiers des Canaris au centre d'entraînement de la Jonelière avant de découvrir ses nouveaux coéquipiers à Cardiff City.