Emery ouvert à une expérience en Serie A

L'ex-entraineur d'Arsenal et du PSG serait intéressé par la possibilité de coacher dans le championnat italien.

Unai Emery a déclaré qu'il accueillerait favorablement l'opportunité de travailler en . L'Espagnol est actuellement en attente d'offres alléchantes après avoir quitté en novembre.

Les Gunners d'Arsenal ont choisi de limoger l'ancien patron de Séville et du de ses fonctions dans le nord de Londres dix-huit mois après l'avoir nommé successeur du légendaire Arsène Wenger. Emery est sans emploi depuis qu'il a quitté l'Emirates Stadium, mais continue d'être lié à divers postes à travers l'Europe.

Il cherche à revenir dans le circuit dès que possible et concède que, ayant déjà travaillé en , en et en , un passage en lui plairait. Emery, qui a déjà été cité comme cible de la , a expliqué à TuttoJuve ses projets futurs: «J'ai coaché ​​pendant 16 années consécutives, j'ai donc décidé de prendre un peu de repos pour préparer le projet qui m'inspire le plus. Je n'exclus aucun pays: l'Angleterre, la France, l'Espagne, où j'ai déjà travaillé, ou l'Italie, où je n'ai jamais travaillé auparavant."

«J'ai eu des contacts avec plusieurs clubs italiens, mais pour une raison ou une autre, il n'était pas possible de travailler ici, a-t-il ajouté. Je suis ouvert à tout et je surveille de très près la . Par respect et pour être juste, je ne nommerai pas les clubs qui m'ont contacté les années précédentes."