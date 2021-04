Emery : "Arteta et Arsenal c'est un 'bon mariage'"

L'entraîneur de Villarreal, qui est sur le point d'affronter son ancien club, pense que des progrès positifs peuvent être réalisés chez les Gunners.

Unai Emery considère que Mikel Arteta et Arsenal est un "bon mariage" avec l'ancien entraîneur des Gunners qui prétend regarder en arrière avec tendresse sur son séjour à l'Emirates Stadium alors qu'il a été évincé et remplacé par son compatriote espagnol. Le club du nord de Londres a effectué un changement sur le banc de touche en novembre 2019, faisant un pas en arrière après avoir pris le pari de choisir Unai Emery pour succéder à Arsène Wenger.

L'ancien capitaine du club, Mikel Arteta, a quitté le staff technique de Pep Guardiola à Manchester City, et son succès en FA Cup dès sa première saison a été appréciée parallèlement à un parcours jusqu'en demi-finales de la Ligue Europa de cette saison. Arsenal va rencontrer Emery et son équipe de Villarreal dans le dernier carré de la compétition continentale, avec un homme qui connaît bien les Gunners affirmant voir des signes de progrès malgré plus de luttes pour trouver de la régularité en 2020-2021.

Emery a accordé une interview au site officiel de l'UEFA dans lequel il a parlé du Arsenal de Mikel Arteta : "Arteta donne sa propre empreinte aux choses - dans leur façon de jouer, il est facile de reconnaître qu'il ramène cette tradition d'Arsenal de jouer un football attrayant. Ses premiers pas en tant qu'assistant de Pep Guardiola l'ont aidé à se positionner dans ce nouveau métier qu'est le métier d'entraîneur. Maintenant, il a eu cette opportunité à Arsenal, et je pense que c'est un bon endroit pour se développer car il est très aimé par Arsenal grâce au temps qu'il a passé dans l'équipe".

"J'ai la chance d'avoir entraîné à Arsenal"

"Il a eu son temps en tant que joeuur là-bas avec Arsène Wenger, donc je suis sûr qu’il peut appliquer tout ce qu’il a appris. Je pense que c’est un bon mariage : Arteta-Arsenal, Arsenal-Arteta", a ajouté l'entraîneur de Villarreal. L'Espagnol a guidé les Gunners vers la finale de la Ligue Europa pendant son séjour en Angleterre, avant de subir une défaite contre son rival national, Chelsea. Il a été soutenu avec beaucoup d'argent sur le marché des transferts, mais n'a pas répondu aux attentes et est parti après 43 victoires, 16 nuls et 19 défaites en 78 matchs à la barre des Gunners.

Revenant sur son passage avec les Gunners, Emery a ajouté: "L'histoire d'Arsenal est réputée dans le monde entier. J'ai la chance d'avoir entraîné là-bas, même si cela s'est terminé dans des circonstances non désirées. Maintenant, je suis heureux où je suis et j'apprécie mon nouvel emploi à Villarreal. J'ai de bons souvenirs de mon séjour d'un an et de quatre ou cinq mois à Arsenal. Nous avons vécu de bons moments ensemble sur le terrain, comme atteindre et préparer la finale contre Chelsea, et au quotidien aussi sur le terrain d'entraînement, ce sont de bons souvenirs mais maintenant nous sommes dans des équipes différentes".

"Il y a beaucoup de joueurs qui sont toujours là, des joueurs qui ont commencé leur carrière avec moi comme entraîneur. Je raconte toujours cette petite anecdote sur Bukayo Saka. Il a fait ses débuts en Premier League contre Fulham, que je me souviens avoir remporté 4-1. Je pense que ça a débuté à 12h30, et il a joué les huit à dix dernières minutes et n'a pas touché le ballon. Beaucoup de joueurs que j'ai entraînés sont toujours à Arsenal. J'en garde de bons souvenirs : Bellerin, Chambers, Holding : des gars exceptionnels; Elneny, qui est un joueur extraordinaire et une extraordinaire personne", a ajouté l'Espagnol.

"Ils ont Lacazette, Aubameyang, Martinelli, qui prend de plus en plus d'importance après une grave blessure. Pepe est également un joueur important, qui, je pense, s'installe et devient de plus en plus confiant. Ensuite, vous avez les jeunes joueurs tels que Smith Rowe. Smith Rowe a joué la pré-saison avec nous à l'âge de 17 ans, et il a progressivement grandi après les périodes de prêt. Vous avez aussi Leno, qui est un grand gardien de but et bon avec ses pieds. Il a une expérience significative", a conclu Unai Emery. L'entraîneur de Villarreal garde des bons souvenirs de sa période londonienne, mais nul doute qu'il sera motivé pour réaliser un mauvais coup à son ancienne équipe ce jeudi.