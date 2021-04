Everton - Carlo Ancelotti beau joueur après le succès contre Arsenal

Everton s'est relancé sur la pelouse d'Arsenal (0-1), grâce à un but contre son camp inscrit par Leno (76e). Un résultat chanceux selon l'Italien.

C'était le choc du vendredi soir en Premier League. Il a tourné en faveur des visiteurs. Restant sur une série compliquée, Everton s'est en effet relancé sur la pelouse d'Arsenal (0-1), grâce à un but contre son camp inscrit par le malheureux Bernd Leno (76e). Un résultat flatteur pour les Toffees. Et c'est leur entraîneur qui le dit !

En fin de match, Carlo Ancelotti a fait preuve d'humilité, alors que son équipe a profité d'une décision litigieuse sur un pénalty finalement non accordé aux Gunners. "C'est une victoire importante. Nous avons traversé une période difficile, nous ne gagnions plus. Nous avions des joueurs blessés, mais ils sont désormais de retour et nous obtenons un bon résultat. Pour être honnête, nous avons été chanceux ce soir (vendredi), notamment sur les prises de décisions arbitrales", a ainsi expliqué le technicien italien.

"Nous sommes dans la course pour les places européennes"

"Je crois que le match nul aurait été plus équitable. Nous prenons ces trois points et nous allons continuer à nous battre jusqu'à la fin de la saison. Cette équipe a progressé par rapport à la saison dernière. Nous sommes dans la course pour les places européennes", s'est tout de même félicité l'ancien du Paris Saint-Germain.

"Nous espérions en début d'exercice être à ce niveau, et nous sommes toujours là. Il reste encore six matches à disputer et nous devons donner le maximum à chaque fois", a enfin confié Carlo Ancelotti, alors que la lutte pour les places européennes fait particulièrement rage en Premier League lors de cette fin d'exercice 2020-21.

De son côté, l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré qu'il en avait "assez" de la VAR après que son équipe ait vu son penalty annulé. "Trop, c'est trop. Aujourd'hui, j'en ai assez. Nous en avons eu beaucoup que personne n'explique", a-t-il déclaré, particulièrement remonté. Les semaines passent et les polémiques se multiplient Outre-Manche.