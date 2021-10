Eliminatoires Mondial : Mahrez et l’Algérie renouent avec la victoire

Dans son stade de Blida, l’Algérie a repris gout au succès en dominant le Niger sur le score de 6 buts à 1.

Tenue en échec par le Burkina-Faso le mois dernier (1-1), l’Algérie était attendue au tournant à l’occasion de la réception du Niger ce vendredi. Les champions d’Afrique en titre n’ont pas manqué à leur tâche, en dépit d’une première période période compliquée. Ils se sont imposés aisément 6-1, prolongeant accessoirement leur série d'invincibilité (30 matches de rang sans faux-pas).

Mahrez sort les Fennecs d’un mauvais pas

En effet, face aux hommes de leur ancien entraineur Jean-Michel Cavalli, les Fennecs ont d’abord eu des difficultés à se faire respecter. Le premier quart d’heure du jeu les a même vus essuyer plusieurs occasions franches. Au final, ce temps faible a été sans conséquences et Riyad Mahrez, en bon capitaine, est venu remettre les siens à l’endroit à la 27e minute de jeu. Discret dans le jeu, l’ailier de Manchester City, fraichement nommé dans la liste du Ballon d’Or, s’est distingué sur coup franc. D’une frappe de 25 mètres du gauche, il a trouvé la lucarne, sortant ainsi sa sélection d’un mauvais pas.

Ce but était son 10e lors des 12 derniers matches avec sa sélection et un 11e s’en est suivi au retour des vestiaires sur pénalty (59e). Mais, avant cela, il y a eu le break assuré par Sofiane Feghouli bien aidé par Oumarou, qui a prolongé le ballon dans son propre camp. Un deuxième but algérien mais qui fut immédiatement suivi par la réduction du score sur Niger (50e), signée Sosah, et sur ce qui était la seule tentative des visiteurs en seconde période.

Slimani améliore son record de buts

Avec l’incorporation de Youcef Belaili, le jeu collectif algérien s’est fluidifié et ce fut apparent sur le quatrième but survenu à la 70e. Une attaque rapide a débouché sur un nouveau csc du Niger, sous la pression de Mahrez. Avec trois buts d’avance, les Verts pouvaient définitivement souffler dans cette rencontre. Ils ne se sont pas relâchés pour autant, s'attelant à soigner leur différence de buts. Entré en cours du jeu, le Lyonnais a mis un doublé, dépassant ainsi Abdelhafid Tasfaout en tant que meilleur réalisateur de l’histoire de l’Algérie avec 38 pions à son actif. Sa deuxième réalisation fut un vrai régal, de par sa conception collective.

En l’emportant, l’Algérie consolide sa place de leader dans son groupe devant le Burkina-Faso. Les Etalons qui, de leur côté, sont allés battre largement le Djibouti chez lui (4-0). La qualification pour les barrages devrait se jouer entre ces deux nations le mois prochain. D’ici là, il faudra faire le plein de points face aux petits couteaux.