Le Ballon d’Or, ses rivaux, Mbappé… Lionel Messi dit tout

Lionel Messi a évoqué ses chances d’aller chercher en fin d’année le 7e Ballon d’Or de sa carrière.

Recordman de consécrations au Ballon d’Or, Lionel Messi n’est pas encore rassasié. La star argentine aimerait bien pouvoir s’offrir un septième triomphe après avoir appris sa nomination parmi les 30 candidats. C’est une récompense qui lui tient à cœur, mais elle ne l’obsède pas non plus.

Dans une interview accordée à France Football, l’attaquant du PSG a indiqué ce que ce prix représentait pour lui. « Si ça doit arriver, ça serait formidable, grandiose d’en gagner encore un, a-t-il lâché. Cet été, j’ai remporté le titre qui me manquait et ç’a été le summum. Après, si je gagne un nouveau Ballon d’Or, j’en serais très heureux et très reconnaissant, mais je ne veux pas y penser. »

« En avoir un septième serait prodigieux »

Une septième dans une collection, ça serait du jamais vu et l’intéressé mesure à quel point ça serait « exceptionnel ». « C’est déjà exceptionnel d’en avoir six et d’être le seul joueur dans ce cas. En gagner un septième, ça serait prodigieux ». Avec ce qu’il a accompli en 2021, Messi peut croire en ses chances d’être choisi, mais lui ne veut pas anticiper les choses. Il ne s’estime d’ailleurs pas comme étant le favori. « Non, je ne me sens pas comme tel et je n’ai jamais aimé parlé de ça avant le résultat ».

Alors qui sont les rivaux qui pourraient l’empêcher d’être auréolé. L’ancien Barcelonais en a cité cinq : « J’ai toujours peur d’oublier quelqu’un lorsqu’on me pose la question. Evidemment, dans mon équipe, il y en a au moins deux pour qui je voterai facilement : « Ney » et Kylian. Et puis, Robert Lewandowski, qui vient de réaliser une grande année. Il y a aussi Karim Benzema qui a été excellent. On sait aussi que les titres ont aussi leur importance. La Ligue des Champions, l’Euro et la Copa America pèseront aussi dans le vote ».

« On s’entend déjà très bien avec Mbappé »

Comme il l’a précisé, Messi n’est pas le seul Parisien à être candidat pour aller chercher le prestigieux trophée individuel. Il en est de même pour Mbappé. Questionné sur les conseils qu’il pourrait donner à son jeune coéquipier, il a répondu : « Franchement, je ne suis personne pour lui donner des conseils, a-t-il lâché. Tout ce que je peux dire c’est que je n’étais pas focalisé sur ça. Ces Ballons d’Or gagnés sont la conséquence de victoires collectives et du bon travail accompli. Si l’équipe joue bien et se montre performante, ensuite, les individualités brillent aussi. Cela se fait naturellement. Le plus important c’est de gagner des titres pour être bien positionné pour le Ballon d’Or ensuite. »

Mbappé peut donc être un concurrent potentiel, mais il n’y a aucune rivalité entre les deux. Au contraire, Messi assure qu’il y a déjà une très bonne complicité avec l’attaquant français. « Avec un joueur comme Mbappé, c’est facile de s’entendre. De plus, Kylian parle parfaitement l’espagnol, donc on a aussi de bons échanges en dehors du terrain. Ça rend les choses plus simples. Mais cela fait peu de temps que je suis arrivé. Il est encore un peu tôt pour tirer des conclusions. Mais je suis certain que cela va bien marcher ».