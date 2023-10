Eliminatoires Euro 2024 : L’Italie se rassure devant Malte avant l’Angleterre (4-0)

L’Italie a pris le dessus sur Malte ce samedi dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024 (3-0).

Avant le choc face à l’Angleterre mardi prochain, la Nazionale se sort bien du piège maltais. Victoire nette 4-0 des hommes de Luciano Spalletti.

Malte ne tient pas longtemps

Les Italiens s’emparent du ballon dès l’entame de la rencontre tandis que les Maltais décident d’évoluer en bloc bas. La première occasion du match vient logiquement du côté de la Squadra Azzura. Après un bon travail de Bonaventura, Manuel Locatelli s’adjuge le ballon mais va manquer le cadre sur sa frappe (3e). A la 5e minute, Mancini est à la réception d’un corner de Raspadori mais sa tête va heurter la barre transversale de Bonello. L’Italie continue de mettre la pression sur le camp maltais mais les visiteurs sont bien en place. Ces derniers parviennent même à ressortir de bons ballons pour contrer une défense italienne apathique. Malte obtient un coup franc après une faute de Bastoni sur Paul Mbong (15e). Guillaumier s’en charge mais sa frappe termine dans les gants de Gianluigi Donnarumma. 23e minute, l’Italie réussit enfin à faire sauter le verrou maltais avec l’ouverture du score de Giacomo Bonaventura qui marque du pied droit sur une passe décisive de Moise Kean (1-0). C’est le premier but du joueur de la Fiorentina avec la Nazionale en 15 sélections.

Le coup de massue

La Squadra Azzura continue de mettre la pression sur ses opposants du jour. Ils obtiennent un corner frappé par Di Marco et prolongé par Mancini dans les pieds de Bonaventura dont la frappe passera légèrement au-dessus du cadre (29e). Même mené, Malte ne sort toujours pas de sa moitié de terrain et reste à l’affût d’une perte de balle italienne. Malte essaie de sortir avec Mbong mais il se fait faucher par Barella. Les Maltais vont récupérer le ballon et pousser vers le camp adverse. Cette attaque ne sera pas fructueuse puisque le centre de Camenzuli termine sa course dans les bras de Donnarumma (38e). Le gardien maltais Bonello se fait peur en réceptionnant une passe en retrait mais il parvient à mettre le ballon en corner sous la pression de Raspadori (40e). Juste avant la mi-temps, Domenico Berardi fait le break (45+1, 2-0) avec à la passe, un certain Nicolo Barella. L’Italie matérialise ainsi sa domination au cours de ce premier acte avant de rentrer aux vestiaires.

L'article continue ci-dessous

Une Nazionale encore plus entreprenante

Le second acte commence avec une hausse d’intensité de la part des Italiens. Très en vue en première mi-temps, Moise Kean prend le dessus sur Joseph Mbong avant de servir Bonaventura. La frappe du Florentin sera déviée par Raspadori et sort du cadre (48e). La Nazionale insiste avec Di Marco qui voit sa frappe passer au dessus des cages de Bonello (50e). Malte parvient à entre dans la surface de Donnarumma avec Yankam, contré sur la droite par Bastoni (57e). Les Maltais évitent ensuite de justesse un CSC sur un centre de Berardi, dévié maladroitement par Pepe (58e). A la 62e minute, Bonello commet une nouvelle bourde en remettant le ballon dans les pieds de Raspadori qui n’obtiendra qu’un corner. 63e minute, Domenico Berardi s’offre un doublé avec encore, une passe décisive de Moise Kean, décidément dans tous les bons coups (3-0). C’est le premier doublé de l’attaquant de Sassuolo avec la Squadra Azzura en 26 sélections (8 buts). Les hommes de Michele Marcolini ont du mal à contenir les assauts des Italiens mais essaient quand même d’y résister. Davide Frattesi va parachever la victoire italienne en s’offrant également son but dans les derniers instants (90+3, 4-0).

4-0, c’est le score final de ce match entre l’Italie et Malte. Avec désormais 10 points au compteur (2e), l’Italie se remet dans la course et peut préparer sereinement sa rencontre face à l’Angleterre (1er, 13 points) mardi prochain. Malte, de son côté, enregistre sa 6e défaite en autant de matchs et pointe à la dernière place toujours avec zéro point.

Par Bour-Han Amoussa