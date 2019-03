Éliminatoires Euro 2020 - L'Islande et la Turquie assurent

Vainqueurs respectivement de l'Albanie et d'Andorre sur le même score (0-2), l'Islande et la Turquie confirment leur statut d'outsiders.

Dans ce groupe de qualifications qui a tout d'un parcours de santé, l'équipe de France sait au moins à quoi s'attendre. Ses adversaires les plus coriaces semblent identifiés.

L' , qu'elle affrontera lundi, et la , ont en effet tenu leur rang pour cette première journée, respectivement sur les terrains de l'Albanie et d'Andorre.

Même les scenarii de ces deux rencontres ont été assez proches puisque Islandais et Turcs ont marqué à chaque mi-temps. Pour le prochain adversaire des Bleus, Bjarnason a débloqué la situation en première période (0-1, 22e) avant que Kjartansson de double la mise dans le dernier quart d'heure (0-2, 80e). Un score qui n'a rien d'éclatant non plus contre la formation la plus modeste du groupe, ce qui confirme que l'Islande sait tout de même mieux défendre qu'attaquer.

La Turquie, de son côté, a marqué par Yilmaz avant le repos (0-1, 21e) avant de sceller son succès grâce au milieu offensif de l' Calhanoglu (0-2, 55e). L'Islande et la Turquie suivent donc l'équipe de au classement de ce groupe H.