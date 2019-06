Egypte-Zimbabwe (1-0), Débuts timides de l'Egypte dans sa CAN

L’Égypte a remporté son premier match de la CAN, ce vendredi contre le Zimbabwe. Mais les Pharaons ont été brouillons.

Les trois points ! C'est tout ce que que les Pharaons retiendront de leur première sortie à la CAN 2019, celle qu'ils organisent du 21 juin au 19 juillet prochain. Opposés au Zimbabwe, dans leur belle enceinte de Cairo Stadium, les hommes de Javier Aguirre sont parus inhibés par la pression et l'enjeu qui entourent l'évènement. La différence ne s'est faite que sur un seul but, signé Mahmoud Trézeguet.

L'homonyme de l'ancien international français a fait la différence quelques minutes avant la pause (41e, 1-0). Bien servi par Ashraf à l'entrée de la surface suite à un ballon perdu par le capitaine Musoda, il a décoché un tir enroulé, qui a fini dans le petit filet opposé. Le gardien zimbabwéen, pourtant impeccable jusque-là, n'a rien pu faire pour stopper la tentative du joueur de Kasimpasa

Les Egyptiens ont dû patienter avant de débloquer la situation, mais ils auraient pu le faire bien plus tôt. En tout début de partie, ils se sont créés deux opportunités nettes (Mohsen 2e, Said 12e) et qui seraient allées au fond sans les interventions salvatrices du dernier rempart des Warriors.

Une seconde période soporifique

À 1-0, on croyait les Pharaons partis pour dérouler, avec plus d'espaces à leur disposition sur les phases offensives. Il n'en a rien été. Curieusement, ils sont tombés dans un faux-rythme au retour des vestiaires, se montrant incapables de porter le danger devant. Les supporters ont dû alors souffrir d'ennui et ce n'est qu'à la 87e minute qu'ils ont eu la possibilité de vibrer un peu avec un tir à ras de terre de Salah, sorti d'une claquette par le gardien remplaçant du Zimbabwe. Une alerte, qui fut suivie par une autre mais de l'autre côté avec une reprise de la tête du remplaçant Rusike, passée au-dessus de la transversale.

Au final, les locaux ont donc dû se contenter d'un peu glorieux 1-0 en ouverture de leur tournoi. C'est moins brillant qu'il y a 13 ans lorsqu'Aboutrika et consorts avaient laminé la Libye (3-0) lors du premier match. Mais si le finish est le même, avec la conquête de la coupe au bout, personne n'en tiendra rigueur aux hommes de Javier Aguirre.