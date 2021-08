Edouard Mendy admet avoir eu peur pour son transfert à Chelsea

Le gardien international sénégalais a rejoint les Bleus à l'été 2020 et est désormais vainqueur de la Ligue des champions.

Edouard Mendy admet craindre qu'un transfert à Chelsea n'ait jamais lieu, l'international sénégalais s'attendant à ce que les Blues privilégient une option alternative lorsqu'ils cherchent à recruter un nouveau gardien. Kepa Arrizabalaga n'ayant pas réussi à convaincre à Stamford Bridge, les poids lourds de la Premier League se sont retrouvés sur le marché des transferts pour trouver un autre numéro 1 au cours du mercato estival en 2020.

Ayant déjà trouvé un gardien en or en attirant Petr Cech loin de Rennes en 2004, Chelsea a décidé de réactiver cette glorieuse voie lorsqu'ils ont décidé de s'attaquer au dossier Edouard Mendy et d'investir 25 millions d'euros, qui a apporté plus de régularité dans les buts des Blues. Edouard Mendy était en sueur avant la conclusion de cet accord, le joueur de 29 ans a déclaré sur le site officiel de l'UEFA avant un affrontement en Super Coupe avec Villarreal mercredi: "J'ai souvent parlé à [mon agent] qui m'a parlé de l'intérêt de Chelsea".

"J'ai essayé de ne pas y penser parce que Chelsea est un gros club et j'avais parcouru un très long chemin, mais lorsque les conversations téléphoniques ont commencé à s'intensifier, j'ai réalisé qu'il y avait un réel intérêt de la part de Chelsea et que je devais y aller. Je me suis dit que Chelsea pourrait signer un autre gardien, mais Petr m'a appelé. Il m'a dit : 'Écoute, un seul gardien va signer pour le club, et ce sera toi. Je ne veux que toi '", a ajouté le Sénégalais.

Mendy est-il désormais l'un des meilleurs au monde ?

"Quand un gardien comme Petr, avec la carrière qu'il a eue et étant la légende de Chelsea qu'il est, vous le dit, cela vous calme un peu" , a conclu l'ancien gardien du Stade Rennais. Edouard Mendy a été jeté dans le grand bain après son transfert à Chelsea, mais a rapidement prouvé qu'il était à la hauteur du défi et a été aligné à quarante-quatre reprises toutes compétitions confondues.

Il a réalisé six clean-sheets lors de ses sept premières apparitions avec les Blues et a terminé sa première campagne avec 25 clean-sheets à son actif. De tels exploits ont vu la réputation de Mendy monter en flèche, mais ce dernier préfère rester humble : "Suis-je l'un des meilleurs gardiens de but du monde ? Je ne saurais vous le dire, mais pour moi la chose la plus importante est d'être le meilleur pour mon équipe".

"Être le meilleur pour mon club, c'est être le meilleur chaque jour et être le meilleur possible sur le terrain, aider mon équipe à remporter des trophées. J'ai progressé chaque année, et je l'ai fait l'année dernière aussi, et c'est quelque chose que je veux faire chaque année. C'est quelque chose que je veux tout le temps" , a conclu Edouard Mendy qui va tenter d'ajouter une ligne de plus à son palmarès ce mercredi soir.