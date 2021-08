Chelsea-Villarreal : sur quelle chaîne regarder la Supercoupe d'Europe ?

Tout ce qu'il faut savoir sur la Supercoupe de l'UEFA : date, horaire, diffuseur.

Mercredi soir, à 21h00, Chelsea, vainqueur de la dernière Ligue des champions, affronte Villarreal, lauréat de la Ligue Europa, dans le cadre de la Supercoupe d'Europe.

La rencontre opposera deux anciens entraîneurs du PSG : Thomas Tuchel et Unai Emery. Tuchel a d'ailleurs encensé son homologue en conférence de presse : « Quelle plus belle façon de commencer la saison qu'avec une finale européenne ! J'ai beaucoup de respect pour Villarreal et Unai Emery. Je veux dire, ils devront bientôt rebaptiser la Ligue Europa en Trophée Unai Emery ! Il est incroyable. Je pense qu'ils aborderont ce match avec le sentiment qu'ils n'ont rien à perdre. Mais nous ferons tout ce que nous pourrons pour remporter le trophée. »

Cette 46e édition de la Supercoupe de l'UEFA se jouera en Irlande du Nord, à Belfast, au Windsor Park. En France, le match sera diffusé sur Canal+ et sur RMC Sport 1.

Si vous êtes actuellement en vacances à l'étranger, voici la liste des diffuseurs en Europe et dans le reste du monde :

