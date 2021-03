EDF - Théo Hernandez futur bleu ? Lucas Hernandez évoque la forme de son frère

L'international français du Bayern Munich a évoqué la forme de son jeune frère, Théo Hernandez, qui rêve lui aussi d'intégrer l'Equipe de France.

Peu utilisé par le Bayern Munich ces dernières semaines, Lucas Hernandez, champion du monde en 2018, préserve la confiance de son sélectionneur Didier Deschamps. Encore titulaire mercredi soir face à l'Ukraine (1-1), le latéral gauche voit en l’équipe de France une bouffée d’oxygène et une occasion parfaite de prouver sa valeur.

"Depuis que je suis arrivé, j'ai tout donné et je continuerai jusqu'à la fin. C'est une fierté d'être ici et à chaque fois que le coach me donnera la chance de mouiller ce maillot, je le ferai à tous les matchs. Les gens ne me connaissaient pas quand je suis arrivé mais j'ai travaillé pour confirmer. Il y a beaucoup de bons joueurs à mon poste", a-t-il confié, jeudi, en conférence de presse. Heureux d'être parmi les Bleus, Lucas Hernandez pourrait même être en famille à Clairefontaine, si son jeune frère était convoqué.

"Je l’aime beaucoup, et j’espère qu’un jour il puisse être ici"

En effet, Théo Hernandez brille à l'AC Milan en Serie A, et est considéré comme l'un des meilleurs à son poste. Toutefois, le joueur de 23 ans n'est visiblement pas encore assez performant aux yeux de Didier Deschamps pour justifier une première sélection. Une situation qui pourrait être amenée à changer, selon Lucas Hernandez.

"En ce moment, offensivement, il est très fort. Il a cette confiance pour prendre le ballon et percer les lignes facilement. Après, il a fait une bonne saison, c’est à lui de continuer comme ça, de faire de bonnes performances. J’espère qu’un jour il sera ici, mais ce n’est pas à moi de choisir", a expliqué le défenseur, jeudi, face aux journalistes.

"En club, il est très bien, à lui de continuer. Les années précédentes, quand il était au Real Madrid et à la Real Sociedad, il a eu du mal, mais depuis qu’il a signé à Milan, il est confiant, on le voit dans ses stats. Il est très offensif. C’est mon frère. C’est un très bon joueur, je l’aime beaucoup, et j’espère qu’un jour il puisse être ici", a ensuite indiqué le joueur du Bayern Munich. En cas de blessure dans le secteur défensif, il y a fort à parier que Théo Hernandez aurait une carte à jouer dans son couloir gauche.