EDF - Lenglet : "Kimpembe a été plus performant"

Conscient des lacunes affichées la saison dernière, Clément Lenglet accepte d'être le remplaçant de Presnel Kimpembe, jugé plus performant.

Avec 12 sélections à son actif, Clément Lenglet s'apprête à disputer sa première grande compétition avec l'Équipe de France. Néanmoins, le défenseur central du FC Barcelone va débuter l'Euro 2020 avec le statut de remplaçant, devancé par Presnel Kimpembe, titulaire dans l'axe gauche de la défense tricolore. Logique, selon lui.

"La raison première c'est moi, ma saison qui n'a pas été aussi bonne que les précédentes. Et il y a Presnel Kimpembe aussi, qui a été performant, qui fait une finale de Ligue des Champions la saison dernière en étant performant, qui a été très bon quand il a joué avec l'EDF, qui a un vécu en Bleu plus long que le mien, qui a été Champion du Monde... Donc c'est normal qu'il ai le droit de participer, d'être bon et de jouer", a ainsi expliqué le défenseur, lucide, dans un entretien relayé par Infosport+.

"On est sur la crème de la crème en matière d'intensité"

Conscient que sa saison 2020/21 a été de moins bonne facture, Clément Lenglet a tenté de justifier cette baisse de régime. "Au niveau physique, enchaîner deux saisons sans avoir eu vraiment de coupure. Et aussi mentalement un manque de fraîcheur. Et quand on n'a pas ça, on arrive en retard sur une action, on fait le faute... Et puis après c'est un engrenage. Je suis là pour travailler et je sais qu'il y aura de meilleures saisons, bien meilleures", a ensuite promis l'international tricolore, déterminé.

Remplaçant ou non, l'ancien joueur de l'ASNL est très heureux d'être avec les Bleus, et se félicite d'évoluer dans un groupe aussi concerné et bien encadré. "On fait des séances d'entraînement de très très haut niveau je pense. Au niveau physique et tactique on est sur la crème de la crème en matière d'intensité. C'est un bonheur et un régal de participer à ces séances-là, parce qu'il y a un niveau d'exigence qui est très élevé et la compétition entre nous est très saine donc c'est vraiment top".

Concerné, Clément Lenglet ne sera pas de trop à l'Euro 2020. Avec l'enchaînement des matches et les ambitions élevées de l'Équipe de France qui entend aller jusqu'au sacre, Didier Deschamps aura besoin de ses 26 joueurs. Et le défenseur du Barça pourrait donc avoir son mot à dire durant la compétition européenne.