Eden Hazard, la nouvelle arnaque

Le Real Madrid va encore devoir se délester d'une fortune à cause de son ancienne vedette belge.

Les quatre années désastreuses d'Eden Hazard au Real Madrid hantent encore de nombreux supporters du club, et malgré le fait qu'il ait pris sa retraite du football professionnel à la fin de la saison dernière, il continue d'influencer la saison des Blancs.

En effet, le Real Madrid a été contraint de verser 6 millions d'euros à Chelsea dans le cadre de l'accord conclu entre les deux clubs en 2019. Selon le Telegraph (via Diario AS), bien que Hazard ait résilié son contrat et soit parti depuis, les conditions de son transfert sont toujours valables.

Un bonus à payer

Le Real Madrid a dû effectuer ce paiement parce qu'il a atteint la finale de la Ligue des champions, ce qu'il a fait la semaine dernière après avoir battu le Bayern Munich de manière remarquable.

Cela représente tout de même 6 millions d'euros dont le Real Madrid pourrait ne pas disposer à l'approche du mercato estival, qui s'annonce chargé pour Florentino Perez, Carlo Ancelotti et le staff merengue.