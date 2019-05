Eden Hazard confirme son départ de Chelsea

La finale de la Ligue Europa à peine achevée, la star belge de Chelsea a confirmé qu'il va changer d'air durant le prochain mercato.

Cette fois, il n'y a plus de doute possible. Eden Hazard quittera bien durant l'intersaison qui se profile. Après sept ans passés au club, l'international belge a confirmé qu'il va bouger durant l'été et rejoindre une destination plus prestigieuse.

"J'ai pris ma décision il y a deux semaines, le club le sait. Je veux un nouveau défi. Je pense que c'est un au revoir, je veux remercier tous les supporters de Chelsea", a d'abord déclaré l'ancien Lillois aux journalistes anglais de BT Sport qui l'ont interpellé au bord du terrain.

"C'est entre les clubs maintenant"

Hazard n'a pas pas divulgué le nom du club qu'il allait rejoindre. Mais, il y a fort à parier qu'il s'agit du Real, où sa présentation à la presse serait programmée la saison prochaine. "Dans les prochains jours, mon départ va être officiel. Je pense que c'était mon dernier match. C'est entre les clubs maintenant. Je ne peux pas encore en parler (...) J'espère affronter et Chelsea en Ligue des Champions la saison prochaine".

À la question ensuite s'il quitte Chelsea comme un homme heureux, Hazard a répondu : "Pendant les sept saisons passées j'étais toujours heureux. Il y a des hauts et des bas. Mais le plaisir de jouer au foot est toujours là. Et quand on gagne des trophées c'est toujours bien pour tout le monde".

Enfin, quand il lui a été demandé s'il a ressenti quelque chose de particulier en marquant son deuxième but vu qu'il s'agissait de son dernier avec les Blues. "Une émotion particulière ? Non, je ne suis pas émotif à la base. Je pensais juste à gagner le match. Si on avait gagné et que je n'avais pas marqué, j'aurais été tout aussi heureux. Là, j'ai la chance d'en mettre deux, mais je retiens ce qu'on a fait collectivement".