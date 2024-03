Eden Hazard cite son entraineur préféré

L’ancien footballeur belge, Eden Hazard, a parlé de l’entraineur qui l’a le plus marqué durant sa carrière de joueur.

L'ancien attaquant belge, Eden Hazard, n'exclut pas d'embrasser une carrière d'entraîneur. Surtout qu’il y en a qui l’a beaucoup inspiré lorsqu’il était dans la meilleure période de son parcours.

Hazard veut coacher mais pas chez les pros

Hazard a pris sa retraite en août, à 33 ans, après avoir été libéré de son contrat avec le Real Madrid un an plus tôt que prévu. Pour l’instant, il profite de sa famille, effectue des voyages, tout en disputant des matches de charité. Mais, il se peut bien qu’il revienne très vite dans le football.

Il a déclaré dans un entretien au quotidien anglais London Evening Standard : "Je ne sais pas [ce qui va suivre]. Je ne pense pas que je serai entraîneur professionnel, mais je pense que je pourrai entraîner des équipes de jeunes. J'ai des enfants et je veux leur apprendre à jouer au football".

Il rend hommage à Mourinho

Au sujet de son passage à Chelsea, Hazard a déclaré : "J'y ai passé sept ans. C'est le meilleur souvenir de ma carrière de footballeur".

L’ancien lillois a ensuite reconnu avoir pris beaucoup de plaisir à évoluer sous les ordres de José Mourinho (entre 2013 et 2016). "Ma meilleure saison a été la deuxième avec [José] Mourinho, lorsque nous avons remporté la Premier League et la Coupe de la Ligue. Le manager était le Special One et il est difficile d'expliquer ce que l'on ressent après les matches avec des supporters heureux".