Dybala : "Je n'ai jamais voulu quitter la Juventus"

Annoncé en Premier League durant l'été, l'attaquant argentin est heureux d'être resté à la Juventus et aime jouer sous les ordres de Maurizio Sarri.

L'été de Paulo Dybala n'a pas été un long fleuve tranquille. Présent à la Copa America avec l' puis de retour à Turin pour entamer une nouvelle saison, l'attaquant de 25 ans a clairement été poussé vers la sortie par son club désireux de le vendre afin de récupérer des liquidités. Deux clubs de , et , ont notamment été très proche de parvenir à enrôler "La Joya" qui est finalement resté à la .

Remplaçant en début de saison, Paulo Dybala, que Maurizio Sarri voulait conserver, gagne petit à petit sa place dans le onze de départ. Pour le moment, il est en concurrence directe avec Gonzalo Higuain puisque l'entraîneur italien refuse de faire jouer durant un match entier les deux argentins et Cristiano Ronaldo ensemble pour ne pas nuir à l'équilibre de l'équipe. Mais Paulo Dybala a marqué des points ces derniers jours. Passeur décisif face au , il a marqué le premier but de la partie contre l' confirmant son retour en grâce.

"Continuer ma carrière à la Juventus"

Dans une interview accordée à Tuttosport, Paulo Dybala a révélé qu'il n'a jamais souhaité partir : "Je n’ai pas connu un été facile. Entendre votre nom en lien avec chaque équipe à laquelle vous ne voulez pas aller n’est évidemment pas une bonne chose, mais c’est le football. Avant le début du marché, j'avais déjà réalisé une interview dans laquelle je disais que je voulais rester à Turin, puis je n'ai plus jamais parlé, pas même à la Copa America".

"Je pense qu'il est plus important de parler sur le terrain, avec des faits. On ne sait jamais comment va le marché jusqu'au dernier jour, mais je voulais rester ici, je voulais continuer ma carrière à la Juventus. Je pense que je peux toujours donner beaucoup pour ce maillot et je suis très heureux de ce que j'ai réussi à montrer contre l'Inter Milan", a ajouté l'international argentin qui a refusé de rejoindre Manchester United et Tottenham.

Paulo Dybala a évoqué les différences entre la Juventus d'Allegri et celle de Sarri : "Ils sont différents dans leur façon de jouer et vous pouvez déjà le voir. Avec Massimiliano Allegri, nous avons fait tellement de belles choses, mais je pense que Maurizio Sarri est un peu plus offensif et vous pouvez déjà voir qu’il joue plus offensivement que la vision d’Allegri du jeu. Pour le prouver, pour réussir, nous devons attendre ce qui va se passer. Avec Sarri, c’est tellement offensif que c’est plus facile pour nous, attaquants".