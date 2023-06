Mercato – Lucas Hernandez va-t-il rejoindre le PSG?

Décidé à se renforcer en défense, le PSG aimerait mettre le grappin sur Lucas Hernandez. À quel point ce transfert est-il faisable?

Si aucun entraîneur n'a encore été officialisé au Parc des Princes, le PSG se montre déjà actif sur le marché des transferts. Et si Manuel Ugarte semble bien parti pour ajouter le poids qu'il a longtemps manqué au milieu parisien, Milan Skriniar semblait tout désigné pour apporter du sang neuf et de la grinta derrière. Problème, le Slovaque n'a toujours pas été officialisé et des rumeurs de maux de dos chroniques s'écoulent dans la presse. Bien décidé à recomposer un secteur défensif solide, Paris s'est alors lancé sur la piste Lucas Hernandez, mais à quel point ce transfert est-il faisable?

Hernandez au PSG, une question de semaines?

Selon les informations de plusieurs médias français et allemands, le PSG serait en réalité tout proche de s'offrir l'international français. Tout proche car le joueur aurait déjà choisi le club parisien malgré l'intérêt concret d'autres formations. Il reste maintenant aux deux clubs à trouver un accord, le Bayern demandant pas moins de 50M et des bonus pour laisser filer son joueur. Paris serait actuellement en train de préparer sa première offre.

À 27 ans, celui qui n'a plus joué depuis sa grave blessure lors de la Coupe du monde, a indiqué à sa direction qu'il souhaitait quitter la Bavière. Recruté pour 80M en 2019 en provenance de l'Atlético de Madrid, l'aîné des frères Hernandez n'a jamais réellement pu démontrer l'amplitude de ses qualités en Allemagne, touché par les blessures et jamais pleinement épanoui mentalement. Sa polyvalence intéresse beaucoup le PSG qui veut profiter de sa convalescence et de sa dernière année de contrat pour diminuer au maximum l'indemnité de transfert.