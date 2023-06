Le Real Madrid passe à l'action pour Kylian Mbappé !

Le Real Madrid aurait fait une première offre pour Kylian Mbappé.

Comme chaque été ou presque, le feuilleton Kylian Mbappé n'aura pas tardé à faire trembler la planète football. Dans une lettre envoyée à sa direction, l'international français a fait savoir qu'il ne comptait pas prolonger son contrat au-delà du mois de juin 2024, tout en assurant ensuite qu'il souhaitait rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Bien évidemment, cette nouvelle a fait énormément de bruit en Espagne, où tout le monde ou presque espère voir le champion du monde 2018 rejoindre le Real Madrid dès cet été.

Le Real fait une offre pour Mbappé

Les rumeurs vont bon train depuis cette annonce, et le numéro choisi par Joselu (14), laissant le numéro 9 libre, a même fait la Une des quotidiens espagnols mercredi. On s'imagine déjà le natif de Bondy porter le maillot des Blancos avec l'ancien numéro de Karim Benzema dans le dos.

Ce jeudi, El Chiringuito va encore plus loin. D'après les informations de son journaliste Francisco Buyo, le club espagnol aurait dégainé une première offre pour l'attaquant de 24 ans. Une offre qui s'élèverait à 120 millions d'euros.

Ce prix "bas" s'explique bien sûr par le fait que Mbappé n'ait plus qu'un an de contrat dans la capitale française et qu'il risque de partir libre dans un an. Il y a cependant peu de chances que le PSG accepte une telle offre - ils avaient dépensé 180 millions d'euros pour recruter Mbappé en 2017. Car si le champion de France espère vendre Mbappé cet été plutôt que de le voir partir libre dans un an, il ne compte pas le brader et réclame au moins 200 millions d'euros, une somme que ne semble pas prêt à payer le Real Madrid, qui a déjà fait des folies pour s'offrir Jude Bellingham. Le match est lancé.