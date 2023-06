Un contrat de 2 ans pour Luis Enrique au PSG ?

Luis Enrique devrait bien remplacer Christophe Galtier sur le banc du PSG. Le technicien espagnol pourrait bénéficier d'un bail de deux saisons.

Une fois le licenciement de Christophe Galtier officialisé, le Paris Saint-Germain devrait annoncer l'arrivée de Luis Enrique sur son banc. Selon les informations du journaliste de L'Équipe Loïc Tanzi, le technicien espagnol pourrait bénéficier d'un contrat de deux saisons pour bâtir son projet.

"Luis Enrique va avoir du temps. Il va avoir les deux ans de contrat, a lancé Loïc Tanzi dans des propos tenus sur La Chaîne L'Equipe. J'imagine mal le PSG le virer la saison prochaine, même s'il ne remporte pas la Ligue des champions, parce qu'encore une fois c'est cette communication qui va changer du côté du PSG."

"Ce qu'on veut aujourd'hui au Paris Saint-Germain, c'est de bien jouer et d'avoir une équipe qui procure du plaisir aux supporters et aux observateurs de football en général, et ensuite on estime qu'avec les résultats et un peu de temps la Ligue des champions arrivera", a conclu Tanzi, insistant sur le fait que le PSG "veut éviter ce qu'on a vécu cette saison, c'est-à-dire avoir des critiques sur les résultats et sur le jeu".