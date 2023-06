Luis Enrique au PSG, c'est en bonne voie

Le coach espagnol est désormais en pole position pour devenir le nouvel entraineur du PSG.

Au lendemain de l'annonce de l'échec des négociations avec Julian Nagelsmann, l'arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG se rapproche de plus en plus. Et les dirigeants parisiens pourraient même accélérer la cadence et officialiser l'arrivée de l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Espagne à la place de Christophe Galtier dans les prochaines 24 heures.

Les supporters du Paris Saint-Germain ont déjà compris que la fenêtre de transfert estivale 2023 allait être chaude, et cette semaine l'a confirmé. Même si la température a subitement grimpé dans le dossier Kylian Mbappé, c'est le poste d'entraîneur qui donne lieu à d'incroyables rebondissements. Jusqu'à vendredi, le banc des champions de France était promis à Julian Nagelsmann, mais l'Allemand ne viendra pas. Samedi, toutes les hypothèses se sont vérifiées, y compris celle de la signature surprise de Sergio Conceiçao, qui serait actuellement à Paris. Désormais, le grand favori est très clairement Luis Enrique selon Telefoot, l'ancien entraîneur du Barça et de l'Espagne, que les dirigeants parisiens sont allés relancer dès que l'échec des négociations avec Nagelsmann a été acté.

Luis Enrique rapidement officialisé par le PSG

Peu convaincu par le projet du PSG, ayant en plus des exigences techniques et dans l'organisation de la fenêtre de transfert qui semblaient incompatibles avec la vision de Nasser Al-Khelaifi, l'entraîneur de la Remonatada avait été mis de côté. Mais, face à ce constat d'échec, et contraint de remplacer Christophe Galtier à qui Luis Campos avait montré la porte de sortie le 5 juin, Luis Enrique est revenu à la charge. Et plusieurs sources confirment que sauf énième retournement de situation, l'ancien joueur, devenu sélectionneur en 2008, et libre après l'élimination de l'Espagne à la Coupe du monde au Qatar, sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Le Parisien précise pour sa part que l'entourage de Luis Enrique a radicalement changé de ton lorsqu'il parle du PSG, évoquant un club phare dans une ville très attractive.