Dubois, Garcia... Les réactions après Benfica-Lyon (2-1)

Lyon a calé sur le terrain de Benfica mercredi. Après la rencontre, les Gones ont exprimé leur énorme déception.

L'OL est tombé pour la première fois de la saison en Ligue des Champions mercredi soir. Les Rhodaniens se sont inclinés à , au bout d'un match qu'ils ont mieux terminé qu'ils ne l'ont commencé mais qui a vu Anthony Lopes commettre une bévue fatale à la 86e. Au sortir de cette rencontre, Rudi Garcia et ses protégés ont exprimé leur frustration, tout en tentant de positiver.

Leo Dubois (défenseur de l'OL sur RMC Sport 1) : "On est tous déçus parce qu'on fait tout pour revenir au score. On fait notre match ce soir, je pense. On prend ce but malheureusement, mais on ne peut pas en vouloir à Antho qui nous a si souvent sauvés. Les erreurs, ça arrive. On est déçus que ça soit ce soir, mais c'est le foot. Il faut continuer à bosser. Il faut garder la tête haute et les bons jours vont revenir. Différence de niveau entre les deux périodes ? On a mal utilisé le ballon dans les 30 derniers mètres, et en deuxième on l'a mieux fait. On a réussi à se créer des situations. Il y avait une bonne équipe en face, mais on ne mérite pas de perdre. Il faut se retrancher dans le travail. Les jours ne peuvent qu'être meilleurs. Il faut garder confiance en nous."

Rudi Garcia (entraineur de l'OL sur RMC Sport 1) : "On a été imprécis en 1e période. On a eu trop de déchet technique. En deuxième, on était plus équilibrés. On a réussi à égaliser et je pensais qu'on était plus proches de gagner que de perdre. On perd sur une erreur individuelle. C'est comme ça, ça arrive, c'est le football. Ce n'est pas grave (...) Pour l'équipe de départ, j'ai tenu compte des performances contre . La rencontre de Thiago Mendes nous a permis d'avoir l'équilibre, et d'aller plus vers l'avant. Dans les choix de départ, il y a aussi des choix au mérite. Il faut que tous mes joueurs soient à leur meilleur niveau. Ce soir, Dubois et Depay nous ont bien aidés. Mais ce n'était pas bien payés. On a relancé Benfica et il faudra donc les battre dans 15 jours chez nous. Les garçons ont besoin de retrouver la confiance. Ça fait deux matches que la deuxième mi-temps est bonne, donc ça veut dire qu'il y a une progression. Mais on a perdu et on a tort. Il faut vite récupérer car on a besoin impérativement d'une victoire."