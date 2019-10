Benfica-OL (2-1), Lopes plombe Lyon

Alors qu’ils croyaient sauver le nul, les Lyonnais ont cédé sur le fil contre Benfica à cause d’une énorme boulette de leur gardien.

L’Olympique Lyonnais a essuyé un nouveau match sans victoire, et il a surtout concédé son premier revers de la saison en Ligue des Champions. Sur le terrain de , les Rhodaniens croyaient pourtant bien pouvoir assurer leur minimum, mais leurs espoirs se sont évaporés à la 86e lorsqu’Anthony Lopes a commis une erreur lourde de conséquence.

Un début de match raté des Gones

En voulant relancer rapidement à la main, le capitaine lyonnais s’est trompé de destinataire et Pizzi, son coéquipier en sélection, l’a lobé de 20 mètres. Un impair dont il n’est pas vraiment coutumier et qui coute très cher. Et c’est bien la dernière chose dont lui et son équipe avaient besoin en cette période de crise.

Au vu de la faible prestation proposée livrée pendant la première période, la défaite lyonnaise n’est cependant pas scandaleuse. Pour la deuxième sortie de Rudi Garcia sur le banc, a encore été sérieusement chahuté.

D’entrée, les Gones se sont retrouvés dos au mur dans cette rencontre. À la suite d’une action qui a vu toute la défense passée à travers, Rafa Silva a ajusté Lopes d’un tir croisé et donné l’avantage aux siens (4e). Ce n’était pas l’idéal pour se mettre en confiance, et cela s’est vérifié puisque la première demi-heure a vu l’OL énormément souffrir. Et il n’y aurait même eu rien de surprenant à ce qu’il cède une deuxième fois dans les minutes qui ont suivi.

Depay avait la balle de la victoire

Les visiteurs ont finalement su faire passer l’orage en restant à écart respectable de leurs hôtes. Le réveil a été amorcé à la 30e avec une tentative de Maxwell Cornet, sur laquelle Grimaldo est très bien intervenu. C’était la seule opportunité lyonnaise, mais il y en a eu d’autres au retour des vestiaires avec notamment un tir dévié du même Cornet sur le poteau (65e). Lucas Tousart a également manqué le coche à la 57e.

Tout en frôlant le KO, avec un essai non converti par Seferovic (38e), l’OL a réussi à égaliser. Le mérite en revient à Depay, bien placé pour reprendre un service de Dubois à la 70e. Un but qui aurait pu suffire pour assurer le nul. Malheureusement pour les Lyonnais ça n’a pas été le cas. Après que Depay a manqué le doublé à la 80e avec un tir enroulé sorti habilement par le gardien lusitanien, l’erreur de relance de Lopes a donc fait basculer le match en faveur des Benfiquistes. Un cadeau que le capitaine des Gones risque de ressasser bien longtemps. C'est cruel pour un joueur qui a si souvent sauvé la mise aux siens.