Du lourd au menu pour la Tunisie et le Maroc

Comme c’était déjà le cas en 2018 en Russie, le Maghreb sera représenté au Qatar par le Maroc et la Tunisie. Après s’être qualifiés beaucoup de mérite pour la phase finale, les Lions de l’Atlas et les Aigles de Carthage auront à cœur de briller lors de ce tournoi prévu sur le sol arabe. Mais, la tâche ne sera pas de tout repos au vu des groupes dont ils ont hérité ce vendredi à l'issue du tirage au sort.

La Tunisie va devoir se surpasser

La Tunisie, qui n’a jamais franchi le premier tour d’une Coupe du Monde, aura à en découdre notamment avec la France, tenant du titre. L’affiche en elle-même est séduisante et a notamment beaucoup ravi le capitaine Wahbi Khazri, mais cela réduit presque de moitié les chances de passage au second tour en partant du principe que les Bleus vont, eux, passer sans encombre.

6 - La France va affronter une équipe africaine pour la 6e fois lors des 7 dernières éditions de la Coupe du Monde (Afrique du Sud en 1998 et 2010, Sénégal en 2002, Togo en 2006, Nigeria en 2014 et Tunisie en 2022). Inséparables. #TirageCDM #FRATUN pic.twitter.com/ikPDzeoDkO — OptaJean (@OptaJean) April 1, 2022

Les principaux adversaires des Tunisiens pour la qualification devraient être le Danemark et le barragiste qui ne sera connu qu’en juin prochain. Ça sera soit l’Australie, soit le Pérou, soit les EAU. Là aussi, aucune confrontation ne sera gagnée d’avance. Pour Msakni et consorts, il ne sera donc pas facile de faire mieux qu’en 2018 où ils avaient terminés troisièmes de leur poule. Mais, le rêve est permis.

Avec Halilhodzic, le Maroc peut y croire

Côté marocain, la tâche n’est pas moins périlleuse. Certes, les Lions de l’Atlas n’ont pas de tenant du titre dans leur poule, ni d’ancien champion du monde, mais ils vont devoir se frotter à deux demi-finalistes de la précédente édition. La Belgique et la Croatie sont à leur menu et il s’agit de deux outsiders en puissance dans cette épreuve. Le troisième et dernier opposant c’est le Canada. Même s’ils n’ont plus joué le Mondial depuis 1986, les nord-américains auront des atouts à faire valoir. Et ils l’ont prouvé lors de leur campagne préliminaire dans la zone Concacaf.

En 1986, le Maroc avait été à la fois la première sélection africaine à remporter un match au Mondial et aussi à franchir le premier tour. Rééditer cette performance ne sera pas du tout facile pour une génération qui est sur le papier moins douée que celle de 1998 par exemple. Toutefois, il y a une bonne raison d’y croire et elle s’appelle Vahid Halilhodzic. Le technicien franco-bosnien n’avait-il pas guidé le voisin algérien en 8es de finale du Mondial brésilien ?