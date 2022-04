Espagne - Allemagne et Portugal - Uruguay au menu du premier tour

Le tirage au sort de la phase finale de la Coupe du Monde 2022 a été effectué ce vendredi à Doha. Les 29 pays déjà qualifiés pour ce tournoi connaissent la majorité de leurs adversaires, tandis que les sept équipes postulant encore à une place dans cette compétition ont une idée des groupes dans lesquels ils figureront en cas de qualification.

Des duels à couteaux et plusieurs remakes au menu du premier tour

La France de Didier Deschamps connait l’identité de deux de ses trois adversaires. Il y aura le Danemark et la Tunisie à son menu. La sélection scandinave est une vieille connaissance puisque les Bleus l’ont très souvent affronté lors des phases finales. A chaque fois qu’ils ont gagné un tournoi majeur, ils ont d’ailleurs eu à les défier (1984, 1998, 2000 et 2018). Un bon présage ? Concernant les Aigles de Carthage, ça sera une première pour eux. Enfin, le dernier opposant, et qui sera le premier dans l’ordre des matches, ça sera soit l’Australie, soit les Emirats Arabes, soit le Pérou. Une poule quasi identique à celle de 2018 n’est donc pas à exclure.

Pour le reste on notera que le Groupe E sera particulièrement relevé. C’est le seul où figurent deux anciens champions du monde, à savoir l’Espagne et l’Allemagne. Le Japon se produira également dans cette poule, au même titre que le vainqueur du barrage entre le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande.

Le Brésil, sélection la plus titrée au monde, n’aura pas non plus la tâche facile. La Seleçao retrouvera deux de ses adversaires d’il y a quatre ans, en l’occurrence la Serbie et la Suisse. Le Cameroun, qui s’est qualifié de justesse, complètera le tableau.

Notons aussi une rencontre à connotation politique prévue dans le Groupe B et qui mettra aux prises l’Iran aux Etats-Unis. De quoi raviver les souvenirs du Mondial 1998. Ces deux sélections auront fort à faire puisqu’ils devront aussi défier l’Angleterre.

Qatar - Equateur en match d’ouverture

Le Qatar, pays hôte, n’aura pas non plus la mission facile puisqu’il devra en découdre avec les Pays-Bas et le Sénégal. Le match d’ouverture verra les locaux se frotter à l’Equateur.

Notons un bon Groupe C aussi, où un duel entre Lionel Messi et Robert Lewandowski va pimenter l’opposition l’Argentine et la Pologne. Le Mexique et l’Arabie Saoudite figurent aussi dans cette poule.

Il y aura également des retrouvailles entre Portugais et Uruguayens, après leur 8es de finale de 2018. Cristiano Ronaldo est appelé à retrouver Luis Suarez. Le Ghana et la Corée du Sud risquent d’être réduits au rôle d’arbitre dans ce Groupe H.

Pour finir, notons que le Groupe F est relativement homogène. C’est celui où ont été reversées la Belgique et la Croatie, tous deux demi-finalistes il y a quatre ans. Le Maroc et le Canada ne partent pas favoris face à eux, mais ils peuvent jouer le rôle des trouble-fêtes.

Groupe A : Qatar / Pays-Bas / Sénégal / Équateur

Groupe B : Angleterre / États-Unis / Iran / Pays de Galles ou Écosse ou Ukraine

Groupe C : Argentine / Mexique / Pologne / Arabie saoudite

Groupe D : France / Danemark / Tunisie / Pérou ou Émirats arabes unis ou Australie

Groupe E : Espagne / Allemagne /Japon /Costa Rica ou Nouvelle-Zélande

L'article continue ci-dessous

Groupe F : Belgique / Croatie / Maroc / Canada

Groupe G : Brésil / Suisse / Serbie / Cameroun

Groupe H : Portugal / Uruguay / Corée du Sud / Ghana