Draxler, Tuchel...Les réactions après OL-PSG (2-1)

Le PSG est tombé dimanche pour la première fois de la saison en Ligue 1. Découvrez les principales réactions d'après-match.

Paris n'est plus invaincu en Ligue 1. Les joueurs de la capitale ont été freinés sur la pelouse de l'OL au terme d'un match où ils ont beaucoup souffert. Au coup de sifflet final, les champions de France ont reconnu qu'ils n'étaient pas dans leur meilleur joueur mais aussi que Lyon a sorti le match parfait. Les Gones, eux, se sont simplement félicités de l'excellent coup qu'ils ont réalisé.

Kylian Mbappé (attaquant du PSG) : "Quand on perd, c'est toujours un coup d'arrêt. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Il faut se remettre la tête à l'endroit et recommencer à gagner. Car il y a de grosses échéances qui arrivent. En championnat, en Coupes ou à Manchester. C'était un match avec plusieurs actes. Lyon a fait une bonne 1e mi-temps et ont eu plusieurs situations. Nous aussi en on a eues en contre. En 2e période, on a dominé, mais on n'a pas su concrétiser tout simplement. Moins bons qu'avec Neymar ? C'est complètement normal. Mais il n'était déjà pas là l'année dernière et il va falloir vite s'améliorer. Montrer qu'on a appris de l'année dernière et qu'on a progressé. Jouera-t-on mieux sans lui ? Je ne pense pas. Mais on doit montrer qu'on peut se débrouiller en son absence. L'année dernière, on a trop voulu sauter les matches. Il y a un match mercredi et on va le jouer. Il faut gagner, envoyer un message et après on discutera de la Ligue des Champions".

Thiago Silva (défenseur du PSG) : "On a réagi un peu, mais on n'a pas fait un superbe match. Nos matches précédents étaient meilleurs. On doit relever la tête. C'était notre première défaite. Nous sommes encore devant. On a bien commencé, bien concentré et après qu'on ait marqué, on s'est relâché. On n'était pas totalement concentrés. Mais il y avait de la qualité de l'autre côté. Pour gagner, il faut être au top lors de ces matches-là. Et aujourd'hui, même pour moi, c'était un peu difficile. Ce match peut servir pour Manchester. Ils sont sur une bonne période. Il faudra être concentré et travailler un peu plus. L'absence de Neymar ? Kylian Mbappé est un grand joueur, mais il ne doit pas porter toutes les responsabilités. On a d'autres joueurs qui peuvent faire la différence. Aujourd'hui, il a pris les responsabilités et malheureusement il n'a pas marqué. Il a fait un bon match, je crois. Tout le monde doit être au top, surtout en Ligue des Champions. A 70%, ça ne suffira pas. Essayer de mieux jouer".

Julian Draxler (milieu du PSG sur Canal+) : "C'est difficile. On a eu des occasions aussi, mais ils ont fait une bonne première mi temps. Avec beaucoup de pression. L'OL, c'est aussi une équipe de classe mondiale. Oui, c'est mérité pour eux, mais un match nul aurait été plus équitable. On savait qu'il y avait de la qualité avec Depay, Ndombelé et Dembelé. Dembelé a d'ailleurs joué un grand match, et c'est pour ça qu'on a eu des difficultés. C'est notre premier revers. Mais on va continuer car y a encore beaucoup de matches".

Jason Denayer (défenseur de l'OL sur Canal+) : "c'est sûr que ca fait plaisir pour le moral et pour les supporters. On a évolué mentalement dernièrement et muri, et on peut le voir à chaque match qui passe. L'attaque a fait le boulot et a marqué deux buts, après c'était à nous (les défenseurs) de tenir. Et c'est ce qui fait notre force lors des matches comme ça. Mon sauvetage ? C'est un réflexe que j'ai eu et ça fait plaisir de faire des choses comme ça. Si on continue comme ça, le Barça peut s'inquiéter. Par rapport à Lille, c'était 3 points très importants. On les a pris et à nous de continuer comme ça".

Moussa Dembelé (attaquant de l'OL sur Canal+) : "Quand j'ai reçu le ballon, je l'ai vu reculer et j'ai essayé de prendre de la vitesse et après j'avais l'avantage sur lui. Il y avait pénalty ensuite. Et mon but, c'est tout bonus pour moi. On a les 3 points aujourd'hui et c'est tant mieux pour nous. Mes débuts en Ligue 1 ? Ça n'était pas forcément difficile, je m'attendais à un autre niveau. C'est ce qui s'est passé. Il faut forcément de la patience, surtout quand on joue face aux adversaires qu'on ne connait pas. Place de titulaire ? Oui peut-être. Mais c'est le coach qui prend les décisions. Moi je suis un joueur de l'équipe et je me donne à fond".

Thomas Tuchel (entraineur du PSG sur Canal+) : "C'était un match compliqué, l'OL a beaucoup de qualités. La première période, on a perdu beaucoup de ballons et on a fait trop de mauvais choix dans les moments où on pouvait avoir une bonne occasion. Ca nous a porté préjudice de perdre ces ballons-là. C'est comme au tennis. Nous, on aime contrôler le ballon, mais c'était une question de précision. Lyon a joué avec beaucoup de courage. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. En deuxi-me mi-temps, on a contrôlé avec beaucoup d'occasions. Je suis satisfait de cette 2e période. Les occasions concédées, ne m'inquiètent pas du tout, car c'était souvent de notre faute. Et eux prennent beaucoup de risques offensivement. Il faut être attentif, et c'est normal que Lyon nous ait inquiétés. Neymar ? Ce n'est pas possible d'en avoir un deuxième. Mais on a eu beaucoup d'occasions, et on n'a pas été décisifs. Je ne suis pas inquiet en vue de Manchester, surtout qu'on a mieux fini. Dans l'agressivité, on peut faire mieux cela dit".

Anthony Lopes (gardien de l'OL) : "Les résultats nous donnaient l'obligation de gagner face au PSG. Et on se disait que si on gagnait ce soir, on mettait à distance pas mal d'équipes. C'est la satisfaction de notre soirée. Il faut savourer et se remettre au travail dès demain. Moi décisif ? C'est toujours un plaisir, il faut se mettre au service du collectif. Que ça soit Paris ou une autre équipe ça ne change pas grand-chose. La saveur c'est d'avoir fait tomber le leader. Il faut maintenant confirmer et enchainer les matches".

Bruno Genesio (entraineur de Lyon) : "On a répondu présent dans un grand match, mais je trouve que depuis quelques temps on répond présent dans d'autres genres de matches. C'est un progrès. Maintenant, il faut apprécier cette victoire, mais dès demain se replonger sur ce qui nous attend après. Je suis très heureux, mais vous me connaissez. Je ne suis pas du genre à me rouler par terre après les matches. Et très fier de mes joueurs. Car pour être capable de revenir contre Paris, il faut beaucoup de caractère. Et beaucoup de qualités. On a réussi à continuer à appliquer ce qu'on prévu malgré l'ouverture du score. On a su faire la différence après, et ensuite su resister. Le plus improtant était de rester collé à Lille et creuser l'écart sur les poursuivants. C'est un plus, mais le plus important c'était de prendre les 3 points. Match parfait ? Je ne sais pas si cela existe, mais on a fait un gros match. Il fallait être costauds. L'équipe sait se transcender lors des grands matches".

Propos recueillis par Sabrina Belalmi au Groupama Stadium