Douglas Costa manquera le déplacement à Lyon

Touché à l’aine, le Brésilien Douglas Costa ne participera pas au match de la Juventus contre l’OL en 8es de finale de la Ligue des Champions.

La de Turin va devoir composer sans son ailier brésilien Douglas Costa, le 26 février prochain lors du duel contre l’Olympique Lyonnais en 8es de finale de la C1. L’international auriverde souffre d’une blessure à l’aine.

Le rendez-vous contre les Gones sur la scène continentale ne sera pas le seul que l’ancien Bavarois va devoir manquer. Il doit aussi faire une croix sur le choc contre l’ en Coupe, ainsi que les oppositions face à et Brescia en championnat. Il sera out entre 15 et 20 jours au total.

Cette saison, Douglas Costa n’a participé qu’à 13 rencontres de avec la Vieille Dame. Il avait déjà été arrêté à cause de deux blessures musculaires durant l’exercice en cours.

Pour rappel, les champions d’ sont aussi privés actuellement de Merih Demiral, de Danilo et de Sami Khedira pour cause de blessure. Le défenseur Giorgio Chiellini, lui, est en phase de reprise.