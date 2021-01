Dortmund, Watzke pense qu'Haaland va rester au moins une saison de plus

Le dirigeant du club de la Ruhr ne peut pas voir son atout précieux quitter le club cette année.

Hans-Joachim Watzke a exprimé sa conviction qu'Erling Haaland restera avec le pendant au moins une saison de plus. Haaland a été la grande révélation du football européen depuis son transfert contre 20 millions d'euros à Dortmund en provenance du Red Bull en janvier 2019. Le buteur norvégien a marqué 33 buts en autant d'apparitions pour le club allemand, dont 17 dans sa première demi-saison au club.

Il a fait son retour à la compétition lors du premier match de l'année dimanche, débutant sur le banc, après s'être remis d'une blessure, avec Manuel Akanji et Jadon Sancho marquant les buts lors d'une victoire 2-0 à domicile contre Wolfsburg. Cependant, l'entraîneur par intérim, Edin Terzic, inclura probablement à nouveau Haaland dans son onze de départ pour un voyage crucial au le week-end prochain alors que Dortmund vise à réduire l'écart avec le leader actuel de la , le .

La liste des admirateurs du joueur de 20 ans s'est allongée depuis son déménagement au Westfalenstadion, le aurait maintenant hâte de faire le ramener à Santiago Bernabeu en tant que successeur potentiel à long terme de Karim Benzema. et ont également été fortement liés à Haaland, mais Watzke dit qu'il devrait essayer de suivre le même chemin que Robert Lewandowski, qui a passé quatre ans avec Dortmund avant d'accepter une offre du Bayern.

"Vous ne pouvez pas devenir un joueur de classe mondiale en un an"

Lorsqu'on lui a demandé si l'ancienne star de Salzbourg pouvait partir en 2021, le PDG de Dortmund a déclaré à Kicker : "Je ne pense pas que cela se produira. Erling et son conseiller Mino Raiola savent ce qu'ils ont avec nous. Je ne peux que lui conseiller de faire des choses comme Robert Lewandowski". Watzke a ajouté que Haaland avait besoin de plus de temps pour développer son jeu avant de chercher un nouveau défi à un niveau supérieur.

"Erling Haaland s'est donné le temps de devenir un joueur de classe mondiale absolu à Dortmund. Vous ne pourrez pas faire cela en un an. Parce qu'il est clair que si Erling Haaland doit nous quitter à un moment donné, alors il ira seulement dans un club encore plus grand, et beaucoup ne sont pas pris en compte. Si vous rejoignez un club comme - juste pour un exemple - le Real Madrid, vous devez être de classe mondiale", a conclu Watzke.

Erling Haaland est sous contrat pour rester dans l'effectif du Borussia Dortmund jusqu'en 2024, mais il a été rapporté qu'une clause de libération de 75 millions d'euros était incluse dans cet accord qui devrait devenir actif à l'été 2022. Si cette clause est réellement présente dans le contrat du Norvégien, ce dernier serait le seul décideur de son avenir à l'été 2022, car les plus grands clubs d'Europe n'hésiteront pas à investir 75 millions d'euros sur lui.