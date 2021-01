Dortmund - Terzic : "Nous devons dire à Haaland de ralentir"

Le buteur norvégien a inscrit 17 buts en 14 matchs depuis le début de la saison, et son entraîneur veut lui laisser le temps de revenir de blessure.

L'entraîneur du , Edin Terzic, a déclaré qu'il fallait parfois dire à Erling Haaland de "ralentir". Le jeune attaquant a manqué tout le mois de décembre à cause d'une blessure aux ischio-jambiers, mais il a travaillé dur pour retrouver sa forme.

Il a observé depuis les coulisses que le BVB n'a remporté qu'un seul de ses quatre matches de sans lui, ce qui l'a éloigné encore plus du leader, le .

C'est d'ailleurs au cours de cette période que le BVB s'est incliné 5-1 à domicile face au VfB , ce qui a entraîné le départ de Lucien Favre. L'ex assistant désormais numéro un, Terzic, a déclaré que, s'il apprécie l'enthousiasme de Haaland pour faire son retour, il serait peut-être sage de lui faire faire des pauses dans une certaine mesure.

Le coach a déclaré à la veille du match de de dimanche contre Wolfsburg : "Erling Haaland est connu pour sa soif de jeu, pour marquer des buts. C'est l'une de ses qualités. Nous le voyons dans chaque match.

"Mais nous devons être prudents et lui dire de ralentir. Surtout quand il revient à peine de blessure. A part ça, nous le guidons tranquillement, mais il est bon de voir cette envie, cette faim."

L'article continue ci-dessous

Le Norvégien est tout de même titulaire d'entrée pour la réception des Wolves ce dimanche après-midi. Haaland est au milieu d'une campagne remarquablement prolifique avec le BVB. En 14 matches, il a marqué 17 fois, dont 10 en seulement huit rencontres de championnat.

Si l'attaquant de 20 ans peut se réjouir d'une saison mémorable, ce n'est certainement pas le cas de Dortmund. Terzic trouve son équipe à la sixième place du championnat, à neuf points du , qui a joué un match de plus, mais aussi à huit points du Bayern Munich.

De plus, les cinq défaites subies par Dortmund dans le championnat sont le total le plus élevé parmi toutes les équipes de la première moitié du classement. Des joueurs clés, comme Jadon Sancho, ne sont pas à la hauteur de leur potentiel, l'Anglais n'ayant pas encore marqué de but dans le championnat cette saison. En attendant, Dortmund sera privé de Thorgan Hazard et de la sensation Youssoufa Moukoko pour la visite de Wolfsburg.