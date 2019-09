Dortmund - Non respecté en Catalogne, Paco Alcacer sera revanchard face au Barça

Peu utilisé durant ses années passées au FC Barcelone, Paco Alcacer, en grande forme du côté de Dortmund, s'apprête à recroiser la route des Catalans.

Buteur à 19 reprises la saison dernière pour ses débuts sous les couleurs du , Paco Alcacer a entamé son exercice 2019-2020 sur des bases encore très élevées. Auteur de 5 buts en 4 rencontres de , l'Espagnol est en passe de confirmer qu'il est l'atout majeur des hommes de Lucien Favre, lui qui a encore contribué au succès des pensionnaires du Signal Iduna Park face à Leverkusen (4-0) ce samedi.



Dortmund 4-0 Leverkusen - Le Borussia se relance avant le Barça

Une belle revanche personnelle pour celui qui n'avait pas ou trop peu eu sa chance du côté du , entre 2016 et 2018. Trop peu aligné et barré par la concurrence de Luis Suarez, le natif de Torrent s'apprête justement à recroiser la route des Catalans dès mardi soir, en Ligue des Champions. L'occasion pour lui de prouver aux dirigeants du Barça qu'ils ont eu tort de le traiter avec si peu de considération.

Le Barça peut s'attendre à affronter un Paco Alcacer surmotivé

"À Barcelone, il y avait des gens qui se sont très mal comportés avec moi. J’ai beaucoup de respect pour beaucoup de gens et beaucoup de collègues. (…) Les joueurs se sont très bien comportés, les supporters aussi, même si une autre partie m’a mal traité. (…) Pour moi, il était important de voir qu’on me faisait confiance et beaucoup de personnes ne l’ont pas montré", a ainsi confié Paco Alcacer sur la radio SER Catalunya.

Autant dire que celui qui ne s'arrête plus de marquer n'aura pas besoin de chercher bien longtemps des motifs de détermination avant d'affronter le FC Barcelone, mardi soir. Et si l'on se penche sur son état de forme, autant dire que les Catalans peuvent avoir du soucis à se faire...