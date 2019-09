Dortmund 4-0 Leverkusen - Le Borussia se relance avant le Barça

Trois jours avant d'affronter le FC Barcelone, le Borussia Dortmund s'est rassuré en s'imposant (4-0) face au Bayer Leverkusen à domicile, ce samedi.

S'emparer provisoirement de la tête du championnat allemand et se rassurer trois jours avant de recevoir le de Ligue des Champions, tel était l'objectif du ce samedi après-midi, face à une équipe du toujours invaincue cette saison.



Défaits lors de leur dernière rencontre chez le promu Union Berlin (3-1), les hommes de Lucien Favre sont parvenus à trouver les ressources nécessaires pour rebondir et préparer de la meilleure des manières la réception du Champion d' , grâce justement à son buteur ibérique Paco Alcacer.

Paco Alcacer en détonateur du côté du Borussia

L'attaquant espagnol, qui n'avait pas ou trop peu eu sa chance du temps où il évoluait au FC Barcelone, a en effet permis aux locaux de virer en tête. Pour inscrire son cinquième but de la saison en , Paco Alcacer a surgit pour couper du pied gauche un centre fort devant le but, trompant le portier adverse à bout portant (1-0, 28e). Une réalisation qui venait concrétiser un temps fort de son équipe après une première demi-heure poussive, et qui suffisait au Borussia pour virer en tête à la mi-temps. En face, Leverkusen n'avait pas été en mesure d'inquiéter Bürki.

Incapable de se montrer dangereux en première période, le Bayer Leverkusen n'avait besoin que de 3 petites minutes au retour des vestiaires pour faire passer un énorme frisson dans les travées du Signal Iduna Park, mais Bellarabi, pourtant en position idéale ne trouvait pas le cadre (48e).

Un énorme manqué sanctionné presque dans la foulée par l'inévitable Marco Reus, qui se trouvait à la conclusion d'une action collective de grande classe et profitait d'une passe décisive de Paco Alcacer (2-0, 50e). Rien d'autre à signaler jusqu'à la 83ème minute de jeu et un troisième but inscrit du pied droit par le gaucher Raphaël Guerreiro, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. Sept minutes plus tard, Marco Reus s'offrait même le luxe d'inscrire un doublé pour sceller la large victoire des siens (4-0). Le Barça, vraisemblablement privé de Lionel Messi, peut trembler...