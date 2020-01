La stat hallucinante de Jadon Sancho avec Dortmund

Après s’être fait voler la vedette par Erling Haaland la semaine dernière lors de la reprise de la , Jadon Sancho a repris ce vendredi son habit du principal joyau de Dortmund. Lors de la réception de Cologne, l’Anglais a livré une copie étincelante, avec au passage deux nouveaux gestes décisifs.

L’ex-sociétaire de a servi Raphaël Guerreiro pour l’ouverture du score dès l’entame de la partie (1e). Puis, et alors que sa formation menait 2-0, il a trouvé lui-même le chemin des filets en convertissant un service de Marco Reus (48e). Avec cette réalisation, il a parachevé la belle victoire des vice-champions d’ .

24 - With 19 years and 305 days, @BlackYellow's Jadon @Sanchooo10 is the youngest player in #Bundesliga history to score 24 goals. Younker. #BVBKOE pic.twitter.com/aNB98bICMB