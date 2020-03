Dortmund, Favre : "Ne pas nous contenter de défendre"

Le technicien suisse du BVB est conscient que son équipe ne pourra pas se contenter de jouer le 0-0 et a évoqué le match à huis-clos.

Ce mercredi soir, le accueille le en huitième de finale retour de la . Une rencontre cruciale pour la suite de la saison du PSG, mais aussi du club allemand qui aimerait jouer les troubles fêtes dans la compétition reine. Avant ce match retour dans un Parc des Princes, vide, le BVB bénéficie d'une avance d'un but après son succès à l'aller devant ses spectateurs il y a trois semaines.

Si la conférence de presse d'avant match a été annulé en raison du Coronavirus, les entraîneurs et un joueur de chaque équipe ont dû répondre aux questions de leur média club officiel. Lucien Favre en a profité pour afficher ses ambitions avant le match retour contre Paris : "Nous voulons et nous devons faire un excellent travail ici si nous voulons nous qualifier. Nous devons réaliser un très bon match, jouer intelligemment et être patients".

"Avec ou sans Mbappé c'est différent"

L'article continue ci-dessous

L'entraîneur du Borussia Dortmund ne compte pas venir au Parc des Princes pour se contenter de défendre, de jouer le 0-0 et de se qualifier, conscient que ses joueurs devront exploiter les espaces laissés par le PSG : "Nous devons jouer un grand match défensivement et nous devons également jouer vers l’avant, jouer entre guillemets comme nous en avons l’habitude. Nous voulons essayer de déstabiliser cet adversaire. Nous ne pouvons pas nous contenter de défendre. Une absence de Mbappé ? Le PSG a une bonne équipe et ils ont beaucoup de joueurs très forts, de haut niveau. Mais c’est clair que Mbappé c’est spécial. Avec ou sans lui, c’est différent".

Plus d'équipes

Le huitième de finale retour de Ligue des champions se déroulera à huis-clos au Parc des Princes en raison du Coronavirus. Une ambiance particulière, mais qui ne doit pas servir d'excuse aux acteurs de la rencontre selon l'entraîneur suisse : "Bien sûr, c'est complètement différent de jouer sans spectateurs. Surtout dans la tête des garçons, il y a une grande différence dans la préparation. Mais cela s'applique pour les deux équipes".

Le dirigeant du BVB, Sebastian Kehl, a également donné son point de vue sur la physionomie du match retour entre le PSG et Dortmund, confiant pour son équipe : "On a montré à l’aller que l’on pouvait très bien défendre contre Paris mais également se créer des occasions. On a de grands espoirs pour pouvoir reproduire une performance identique. Paris sera forcément plus fort à domicile, mais nous nous sentons armés pour ce match".