Dortmund, Favre : "Face au PSG, nous aurions dû marquer un 3ème but en fin de match"

L'entraîneur du Borussia Dortmund a analysé l'élimination de son équipe contre le PSG et estime que son équipe aurait dû creuser l'écart à l'aller.

Au printemps dernier, le a eu l'espoir de s'offrir le scalp de l'ogre parisien. Après un succès plein de maîtrise au match aller, le BVB s'est incliné au match retour dans un Parc des Princes à huis-clos. Si le Borussia Dortmund peut nourrir des regrets, c'est davantage sur le match aller que sur le retour à Paris. Dans une interview accordée à Football, Lucien Favre est revenu sur la double confrontation face au PSG et a avoué que ses joueurs auraient pu obtenir un meilleur résultat à l'aller.

"Nous n'avons à nous en prendre qu'à nous-mêmes. Nous n'étions pas parvenus à reproduire la même prestation au Parc des Princes qu'au match aller à Dortmund. Il ne faut pas oublier que trois jours avant, nous avions laissé beaucoup de forces sur la pelouse du pendant que Paris était au repos (le match des Parisiens à avait été reporté en raison du coronavirus, ndlr). Mais je ne cherche pas d'excuses", a expliqué Lucien Favre.

"À Paris, il nous a manqués beaucoup de choses"

L'article continue ci-dessous

"À Paris, il nous a manqués beaucoup de choses. À l'aller, tout le monde estimait que nous avions fait un grand match, mais à 0-0, le PSG s'était procuré deux grosses occasions qui auraient pu changer le cours de cette première manche. Le seul regret, c'est que nous aurions dû ajouter un troisième but en fin de match", a ajouté l'entraîneur du Borussia Dortmund. L'ancien technicien de l'OGC Nice a également encensé ses joueurs dont il apprécie les qualités

Plus d'équipes

"C'est vrai que nous avons beaucoup de jeunes grands talents au Borussia Dortmund. Ce sont des joueurs qui ont une grande intelligence de jeu et, pour certains, qui sont très en avance et affichent déjà une belle maturité. Le plus important, c'est l'intelligence de jeu. Mais il faut aussi des qualités techniques, une bonne condition physique et ils réunissent toutes ces qualités", a analysé Lucien Favre.

"C'est un plaisir de travailler chaque jour avec autant de jeunes si doués. Ils ont encore, et c'est normal, une grosse marge de progression. Pour gérer une telle génération, il faut trouver le bon équilibre entre l'exigence et la tolérance. Franchement, ça se passe très bien. J'ai rarement vu et eu des joueurs aussi talentueux", a conclu le technicien du Borussia Dortmund. Le BVB a bien débuté la saison avec une victoire contre le Borussia Mönchengladbach le week-end dernier.