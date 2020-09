Dortmund - Lucien Favre : "J'ai rarement vu et eu des joueurs aussi talentueux"

L'entraîneur du BVB est un homme comblé. Cette saison, il dispose d'une équipe aussi jeune que talentueuse, vouée à réaliser de grandes choses.

Âgé de 62 ans, Lucien Favre aborde actuellement sa 3e saison avec le BVB. Jusque-là, il n’a pas encore réussi à offrir de titres à cette équipe, si ce n’est la Supercoupe d’ en 2019. Toutefois, il dispose cette fois d'un effectif de très grande qualité, qui pourrait selon lui l'aider à porter haut les couleurs de Dortmund.

"Un plaisir de travailler chaque jour avec autant de jeunes si doués"

"C'est vrai que nous avons beaucoup de jeunes grands talents au . Ce sont des joueurs qui ont une grande intelligence de jeu et, pour certains, qui sont très en avance et affichent déjà une belle maturité. Le plus important, c'est l'intelligence de jeu. Mais il faut aussi des qualités techniques, une bonne condition physique et ils réunissent toutes ces qualités", a ainsi expliqué le , dans un entretien accordé à France Football. Autant de talent à l'entraînement, forcément un plaisir.

"C'est un plaisir de travailler chaque jour avec autant de jeunes si doués. Ils ont encore, et c'est normal, une grosse marge de progression. Pour gérer une telle génération, il faut trouver le bon équilibre entre l'exigence et la tolérance. Franchement, ça se passe très bien. J'ai rarement vu et eu des joueurs aussi talentueux", a ensuite ajouté l'ancien technicien de l'OGC Nice. S'il parvient à garder Jadon Sancho, Lucien Favre aura effectivement de quoi se frotter les mains lors des prochains mois...