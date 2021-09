Dortmund : Erling Haaland est arrogant, selon un joueur de Gibraltar

L'attaquant a refusé d'échanger son maillot avec son adversaire lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde 2022 plus tôt cette année.

Erling Haaland a "ri et est parti" après qu'un adversaire international lui ait demandé d'échanger son maillot, affirme l'attaquant de Gibraltar Reece Styche. Styche a affirmé que Haaland avait snobé le capitaine de Gibraltar Roy Chipolina après le match de qualification pour la Coupe du monde 2022 contre la Norvège au début de l'année, ce qui signifie qu'aucun des joueurs de Gibraltar ne lui a demandé son maillot lorsqu'ils se sont affrontés à nouveau au début du mois.

L'attaquant de Hednesford Town, Styche, qui a marqué lors de la récente défaite 5-1 de Gibraltar contre la Norvège d'Erling Haaland, a déclaré que l'attaquant du Borussia Dortmund manquait de "classe", malgré ses capacités sur le terrain. Le joueur de 32 ans, qui joue dans le septième échelon du football anglais, a déclaré au Sun : "Aucun d'entre nous ne voulait le maillot de Haaland, alors nous l'avons snobé. En mars dernier, notre capitaine Roy Chipolina a demandé le maillot de Haaland lors de notre rencontre à Gibraltar".

"La Norvège a gagné 3-0 mais Erling Haaland n'a pas marqué, il a été remplacé après une heure et était un peu de mauvaise humeur. Après qu'ils aient tous deux donné des interviews à la télévision, Roy lui a dit : "Mon petit garçon est un de vos grands fans, cela vous dérangerait-il d'échanger nos maillots ?" Haaland l'a regardé, a ri et est parti ! Il peut acheter beaucoup de choses, mais pas la classe. Peut-être que le battage médiatique lui est monté à la tête", a ajouté l'attaquant de Gibraltar.

"Il a eu l'occasion d'embellir le jour, le mois, l'année ou autre d'un petit enfant et il a dit non. Donc personne n'a voulu de son maillot à Oslo. Peut-être qu'il l'a gardé pour marquer son triplé ou qu'il l'a donné à un supporter norvégien parce que c'était leur premier match à domicile avec des supporters après Covid", a conclu Reece Styche.

Haaland a réalisé un triplé lors de la victoire 5-1 de la Norvège à Oslo le 7 septembre, permettant à son pays de se rapprocher de la qualification pour sa première Coupe du monde depuis 1998, mais c'est le but de Styche pour Gibraltar, actuellement 195e au classement mondial de la FIFA, qui a retenu l'attention. L'attaquant s'est emparé d'une balle qui traînait et l'a expédiée au-dessus du gardien juste avant la mi-temps pour stupéfier le public. Styche affirme que l'honneur de jouer pour son pays dépasse de loin les victoires ou les grands tournois.

"Je n'ai pas besoin du maillot de Haaland comme souvenir. Mon but est inscrit dans l'histoire et j'en garderai toujours le souvenir dans ma tête. Je me souviens très bien d'avoir regardé les écrans après 34 minutes et d'avoir dit à voix haute : "Ne laisse pas passer cette occasion, Reece". Cinq minutes plus tard, Haaland a porté le score à 3-0, mais quatre minutes plus tard, notre pressing nous a permis de récupérer le ballon et j'ai toujours su que j'allais tromper le gardien pour marquer", s'est félicité Reece Styche.