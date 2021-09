Le Real Madrid aurait pu recruter Haaland et Mbappé selon Tebas

Le président de la Liga assure que le Real Madrid avait les moyens de s'offrir les deux jeunes stars durant le précédent mercato.

Le Real Madrid a assez d'argent pour recruter et Erling Haaland et Kylian Mbappe s'ils le souhaitent. C'est ce qu'affirme le président de la Liga, Javier Tebas.

Les Merengue ont vu plusieurs offres majeures pour la star française rejetées par le Paris Saint-Germain à la fin du mois d'aout, malgré le fait que l'international français sera bientôt libre vu que son contrat expire en 2022.

Les dirigeants madrilènes pourraient donc très bien revenir à la charge pour l'international tricolore lors de la prochaine intersaison, tout en tentant d'attirer Erling Haaland dans leurs rangs. Javier Tebas juge cette double opération possible. Il est même certain que cela aurait pu se faire durant le précédent mercato malgré le cout qu'elle représentait.

"Le système de l'UEFA est défaillant"

"Ils [le Real Madrid] ont vendu pour 200 millions d'euros de joueurs, a souligné Tebas à Cadena COPE. Ils ont suffisamment d'argent pour signer à la fois [Kylian] Mbappé et [Erling] Haaland ensemble. Ils n'ont pas perdu d'argent. En plus de cela, ils ont vendu des actifs. En revanche, ce que je ne comprends pas c'est qu'un club qui perd 400 millions d'euros, dépense 500 millions d'euros en salaires et puisse encore refuser des offres comme celle de Mbappé. Les règles en France ne tiennent plus, elles nuisent au marché européen. Le système de l'UEFA est défaillant"

"Nous allons en arrière par rapport à ce qui devrait être mis en place. Les investisseurs sont les bienvenus, mais pas avec des contributions illimitées et des pertes constantes. Cela ne serait pas autorisé dans un autre secteur. "Ils préfèrent gagner la Ligue des champions et perdre un milliard d'euros. De cette façon, ils font le bonheur de leurs fans parce qu'ils ont gagné la Ligue des champions, mais vous avez ruiné le football. C'est très dangereux", a ajouté le dirigeant espagnol.

Les commentaires de Tebas font suite à un été qui a vu la Liga perdre sa star la plus attrayante au profit du PSG, en l'occurrence Lionel Messi. Confronté à de sérieuses difficultés financières, le Barça a été dans l'incapacité de retenir son génie.