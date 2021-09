Erling Haaland y va aussi de son doublé

Tout comme Cristiano Ronaldo, l’attaquant norvégien a inscrit un doublé ce samedi. Il a permis au BVB de l’emporter à Leverkusen.

C’était la journée des grands attaquants, ce samedi en Europe. Pendant que Cristiano Ronaldo brillait de mille feux avec Manchester United contre Newcastle, Erling Haaland, lui, se distinguait lors du classique de la Bundesliga entre le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen (4-3).

Buteur à six reprises depuis l’entame de la saison (toutes compétitions confondues) avant le match de ce samedi, Haaland a donc confirmé sa belle forme du moment. Il a signé deux réalisations et offert une passe décisive, portant à 10 le nombre de buts sur lesquels il est impliqué en 2021/2022. Personne ne fait mieux sur le Vieux Continent dans ce domaine.

Haaland continue de battre les records de précocité

Sans Haaland, il n’est pas sûr que le Borussia s’en serait tiré à bon compte dans cette rencontre. C’est lui qui avait égalisé en première période sur un service de Thomas Meunier (37e). Et celui qui a inscrit le but vainqueur à la 77e en transformant un pénalty. Entre-temps, les deux équipes se sont rendues coup pour coup et au final ce sont donc les Schwarzgelben qui ont eu le dernier mot.

A noter qu’avec son doublé du jour, le prodige scandinave est aussi devenu le joueur le plus jeune à atteindre la barre des 45 réalisations en Bundesliga. Il l’a fait à seulement 21 ans et 52 jours. Une preuve de plus de son impressionnante précocité.

Avec sa performance, Haaland montre qu’il est prêt pour la reprise de la Ligue des Champions, la compétition dont il a terminé meilleur réalisateur lors de la campagne écoulée. Sur le terrain du Besiktas d’Istanbul mercredi prochain, il tentera d’améliorer son compteur de pions dans cette épreuve phare et qui affiche déjà 24 unités (en 22 matches).