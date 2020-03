Erling Haaland attiré par le Real Madrid

D'après le média ABC, la star norvégienne Erling Haaland espère signer dans le club espagnol dès le prochain mercato.

Erling Haaland est sans aucun doute le joueur à la mode en Europe. L'attaquant du a affiché un très bon niveau, aussi bien dans la Ruhr qu'au RB Salzsburg. En , en seulement 8 matches de championnat, le Norvégien a marqué 9 buts et délivré 2 passes décisives, donnant à Dortmund un nouvel élan. C'est pourquoi les grands d'Europe se sont tournés vers lui pour renforcer leur effectif.

Parmi ces grands, figure le . Selon Tomás González Martín du journal ABC, le club de la capitale espagnole a parmi ses grands objectifs le jeune international norvégien. En outre, ce journal note que le sentiment est réciproque, car Haaland cherche à signer pour les Merengue dès le prochain marché des transferts, à l'été 2020.

Haaland a une clause de départ de 75 millions d'euros. Ce qui a de quoi interpeller les Blancos. Lorsqu'il a signé pour Dortmund, son agent, Mino Raiola, a réussi à faire activer la clause de son joueur jusqu'à la fin du marché des transferts d'été. Par ailleurs, la relation entre les deux clubs est un autre pilier des négociations possibles. Les deux présidents entretiennent de bonnes relations, le transfert pour deux saisons d'Achraf Hakimi vers l'équipe allemande l'illustre.

Bien sûr, si Haaland signe pour l'équipe merengue, c'est pour jouer. Le Norvégien ne veut pas cirer le banc, il veut se battre pour une place dans le onze, selon ABC. Et, dans l'éventualité où il devait être remplaçant, il préfère rester jusqu'en 2022 à Dortmund et attendre un an pour pouvoir enfiler le maillot du Real Madrid. Il reste beaucoup à faire pour boucler ce dossier donc, mais pour l'instant les intentions sont déjà sur la table.