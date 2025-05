"Donnez votre vie !" Arsenal en mode guerrier face au PSG

Paris Saint-Germain vs Arsenal

Mikel Arteta a exhorté ses joueurs à se donner à fond pour atteindre la finale de la Ligue des champions,

L'Arsenal d'Arteta se rend au Parc des Princes mercredi pour tenter de renverser la situation après un déficit de 1-0 au match aller dans le nord de Londres. Les Gunners bénéficieront du retour de Thomas Partey, mais seront privés de plusieurs titulaires, dont Gabriel, Kai Havertz et Jorginho. Arteta reste toutefois optimiste.

L'entraîneur des Gunners se dit « convaincu » par la qualité de son équipe, mais a déclaré à ses joueurs qu'ils doivent « se donner à fond » s'ils veulent atteindre une première finale de Ligue des champions depuis 2006. L'équipe de Premier League n'a jamais remporté la plus grande compétition de clubs européenne.

Arteta a déclaré à ESPN : « L’excitation, la chair de poule, l’impatience que ce jour arrive, le sentiment d’être très préparé, très convaincu et de savoir que l’opportunité est de disputer une finale de Ligue des champions. Et quand on y arrive, il faut se donner à fond.»

À propos du match aller, il a ajouté : « Regardez, quand je suis passé dans le tunnel, j’ai vu [Takehiro] Tomiyasu sortir, [Riccardo] Calafiori sortir, Gabriel Magalhaes sortir, Kai Havertz sortir, Gabriel Jesus sortir, Thomas Partey sortir, Jorginho sortir. Titulaires !

Et je vois l’équipe se battre et j’en ai la chair de poule. Parce que nous avons beaucoup de mérite, et pourtant, le match s’est joué sur des marges très, très, très faibles, qui n’étaient pas de notre côté ce jour-là. C’est pourquoi je suis très optimiste. »

Arsenal affronte le PSG mercredi et espère tenir compte des paroles d’Arteta.