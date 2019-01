Disparition Emiliano Sala - "Je suis très pessimiste", indique le sauveteur John Fitzgerald

Chargé de retrouver l'avion dans lequel était Emiliano Sala, John Fitzgerald a affiché son pessimisme sur les chances de l'ancien du FC Nantes.

La police britannique a annoncé que les recherches visant à retrouver l'avion dans lequel était Emiliano Sala sont arrêtées pour la nuit. John Fitzgerald est un des pilote de Channel Islands Airsearch, une association basée sur l'île de Guernesey, qui met son avion pour des opérations de sauvetage dans la Manche. Lundi soir, il a survolé sans succès la zone où l'avion d'Emiliano Sala a disparu des radars. Il a affiché son pessimisme ce mardi quant aux chances de retrouver l'attaquant argentin.

"Emiliano Sala et son pilote sont-ils encore vivant ? J'adorerais que ce soit le cas mais je ne pense pas. Je suis très pessimiste", a admis en préambule le sauveteur, des propos relayés par L'Equipe. "Bon, imaginons la solution la plus optimiste, à savoir que le pilote ait réussi à amerrir dans des conditions correctes. Ensuite, il y avait forcément dans son avion un canot de sauvetage auto-gonflable, c'est obligatoire pour chaque vol qui passe au-dessus de la mer".

L'article continue ci-dessous

"Impossible de tenir plus d'une heure dans l'eau"

"Donc on peut aussi envisager qu'il ait réussi à sortir ce canot de l'avion et que lui et Sala aient pu trouver refuge dessus. Mais si c'était le cas, on les aurait forcément vus ou entendus, parce que ce type de canot dispose de fusées et de balises de détresse. Or, hier soir, notre avion a longuement survolé la zone de l'accident, ainsi que deux hélicoptères. Deux bateaux participaient également aux recherches. Or, personne n'a rien vu, alors que la visibilité était très bonne. Personne n'a rien entendu non plus. Donc je crains que cette hypothèse optimiste ne soit pas crédible. C'est mon humble avis...", a ajouté John Fitzgerald. À ne pas rater Direct - L'avion d'Emiliano Sala porté disparu, toutes les infos

Video, Ken Choo : "Emiliano Sala était si heureux de nous rejoindre"

Ligue 1 : Nantes-ASSE et Toulouse-Angers décalés

PSG - Thomas Tuchel : "C’est très, très grave pour nous"

Il a tenté d'expliquer les raisons de l'accident tout en affichant son pessimisme : "Sont-ils dans l'eau avec des gilets de sauvetage ? Si c'était le cas, je ne pense pas qu'ils seraient encore en vie à l'heure où l'on se parle. Je me suis baigné dans la Manche l'autre jour et j'ai pu y rester à peine trois minutes, tant la mer est froide à cette période de l'année. Je pense qu'ils n'auraient pas pu tenir plus d'une heure sans perdre connaissance".

"Je penche pour une panne électrique totale, ce qui expliquerait pourquoi le contact a été brutalement rompu. Ensuite, une fois que ses moteurs ont été coupés, je présume que le pilote a essayé de se diriger vers l'aéroport le plus proche, celui d'Aurigny, dans les îles Anglo-Normandes, qui était à ce moment-là situé à environ 10 miles (16 kilomètres). Mais, sans puissance, son avion était condamné à perdre de l'attitude, et il n'a sans doute pu au mieux que parcourir 4 miles (6,4 kilomètres). Dans ce cas, ça ne serait pas joué à grand-chose. Mais évidemment, il ne s'agit que de suppositions...", a conclu le sauveteur.